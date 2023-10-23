В Ухте семейная ссора закончилась кровавой поножовщиной

В Ухте семейная ссора закончилась смертельным кровопролитием. Подробности убийства рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, в квартире одного из домов по улице Строительной поселка городского типа Ярега 53-летний местный житель распивал спиртное с 50-летней супругой. Пара беседовала, но в какой-то момент разговор обернулся ссорой возлюбленных. Мужчина не смог совладать с эмоциями, взял в руки нож и несколько раз вонзил его в тело потерпевшей, а после задушил супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.