В Ухте семейная ссора закончилась кровавой поножовщиной
- 23 октября 08:00
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- Татьяна Зубова
В Ухте семейная ссора закончилась смертельным кровопролитием. Подробности убийства рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Как следует из материалов дела, в квартире одного из домов по улице Строительной поселка городского типа Ярега 53-летний местный житель распивал спиртное с 50-летней супругой. Пара беседовала, но в какой-то момент разговор обернулся ссорой возлюбленных. Мужчина не смог совладать с эмоциями, взял в руки нож и несколько раз вонзил его в тело потерпевшей, а после задушил супругу. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Теперь сельчанину предстоит ответить перед законом. Следователи инкриминируют ему умышленное причинение смерти другому человеку. По решению суда обвиняемого заключили под стражу. Следователи собирают доказательную базу. После этого дело отправят в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
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