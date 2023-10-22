Блогер Мария Погребняк рассказала, как похудеть и больше не поправляться

Блогер Мария Погребняк поделилась секретом похудения. В соцсетях она рассказала подписчикам, что можно обмануть организм, и для этого необходимо сделать лишь несколько небольших изменений в обычной жизни. В частности, следует для начала купить тарелку меньшего диаметра.

"Как похудеть и не толстеть? Это как раз тот случай, когда обман оправдан, но обманывать надо свой собственный организм. Готовьте ужин для себя отдельно. Это может быть большая порция овощного салата без заправки или отварные крестоцветные. Купите себе тарелку маленького диаметра, чтобы порция еды могла ее заполнить полностью", — рекомендует Мария Погребняк.