Дал по тормозам: в Сыктывкаре две пенсионерки пострадали в салоне 14-го автобуса

В Сыктывкаре водитель автобуса маршрута №14 допустил падение пассажиров в автобусе. Как сообщили в УГИБДД МВД по Коми, дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября в 12:10.

Водитель 1969 г.р., управляя автобусом MAN, двигался по проспекту Бумажников в направлении ул.Маяковского. Напротив д.30 проспекта Бумажников водитель резко затормозил, из-за чего пострадали пассажиры автобуса, двум пенсионеркам потребовалась госпитализация.