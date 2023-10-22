Дал по тормозам: в Сыктывкаре две пенсионерки пострадали в салоне 14-го автобуса
- 11:30 22 октября
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- Служба новостей
В Сыктывкаре водитель автобуса маршрута №14 допустил падение пассажиров в автобусе. Как сообщили в УГИБДД МВД по Коми, дорожно-транспортное происшествие случилось 21 октября в 12:10.
Водитель 1969 г.р., управляя автобусом MAN, двигался по проспекту Бумажников в направлении ул.Маяковского. Напротив д.30 проспекта Бумажников водитель резко затормозил, из-за чего пострадали пассажиры автобуса, двум пенсионеркам потребовалась госпитализация.
79-летняя женщина получила закрытую травму левого коленного сустава, сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма под вопросом. У 81-летней женщины диагностирована ушибленная рана переносицы, ушиб шейки носа, гипертонический криз, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга под вопросом.
Стаж вождения водителя автобуса - с 1992 года.
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