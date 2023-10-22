В Коми собрали более пяти тысяч тонн картофеля

Комистат рассказал о предварительных итогах сбора урожая. К началу октября сельхозпредприятия Коми собрали 5,2 тысячи тонн картофеля, что практически на уровне прошлого года. По последним данным картофель уже убран с площади 267 га (95,1% площади посевов), овощи открытого грунта — с 1,4 га (8,7%). Валовой сбор овощей открытого грунта составил 28 тонн.

За январь-сентябрь 2023 года сельскохозяйственными организациями также было собрано 8,7 тысячи тонн овощей защищенного грунта, что на 4,4% ниже соответствующего периода 2022 года.