Тамара Глоба назвала знак зодиака, который поймает птицу счастья за хвост

Тамара Глоба, известный астролог и телеведущая, недавно назвала знак зодиака, который, сможет поймать птицу счастья за хвост в 2024 году. Удача будет сопутствовать ему во всех сферах жизни. Об этом сообщает teleprogramma.pro .

В 2024 году у Весов начнется период истинного счастья, когда вести будет во всех сферах жизни. Представителей этого знака зодиака ждет перерождение на 180 градусов. Деньги будет идти стеной. Тут важно правильно ими управлять — не тратить, а вкладывать. Ведь если средства пускать по ветру, то они попросту перестанут приходить в дом. Дома Весов будут поддерживать и любить. Можно сказать, в год Дракона они поймают птицу счастья.