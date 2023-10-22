Гороскоп на 22 октября 2023 года: Рыбы смогут отдохнуть, Львы разберутся в себе

Овен

Вы можете столкнуться с трудностями в отношениях. Будьте готовы к тому, что придется идти на уступки, чтобы вернуть в дом желанный мир. Помните, счастье любит тишину. Не стоит выставлять его напоказ. Телец

У вас появится желание изменить свой привычный образ жизни. Используйте свободное время для того, чтобы пробовать новое. Не бойтесь экспериментировать. Вы найдете вдохновение, которого вам так не хватало.

Близнецы

Будьте готовы к неожиданным поворотам событий. Внутри вас целый мир. Позвольте себе быть уникальным. Показав свое истинное лицо, вы встретите людей, готовых разделить с вами ваше будущее.

Рак

Вы столкнетесь с усталостью и выгоранием. То, ради чего вы столь долгое время боролись, в конечном итоге не принесет вам никаких положительных эмоций. Тем не менее ваше трудолюбие и настойчивость будут вознаграждены.

Лев

Вам потребуется помощь в решении внутренних проблем. Прислушайтесь к тому, что говорят о вас близкие люди. Их критика обоснована. Чтобы позволить себе расцвести, немного сбавьте обороты и позвольте миру полюбить вас.

Дева

Вас ждет успех в решении всех финансовых вопросов. Не упустите возможность заработать как можно больше денег. У вас получится получить все, о чем мечтаете. Об экономии можно забыть.

Весы

Ваше зрение ясное. Доверившись своей интуиции, вы сумеете достигнуть своих целей. Но стоит побольше думать о себе. Займитесь своим здоровьем. Прогулка на свежем воздухе поможет вам оставаться в тонусе.

Скорпион

Вы столкнетесь с проблемами в личной жизни. Но не отчаивайтесь, все наладится. Вы найдете способ защитить то, что вам дорого, посоветовавшись с семьей. Помните, за вашей спиной есть те, кто готов помочь в любой беде.

Стрелец

Вы добьетесь успеха в любом деле. Это хороший день для получения новых знаний. Не бойтесь сделать шаг навстречу успешному будущему.

Козерог

Вы должны быть готовы к переменам. День обещает быть достаточно опасным. Вам придется отказаться от ваших планов. Импровизируйте на ходу и не бойтесь привлечь к себе внимание.

Водолей

Вас ждет приятный сюрприз. Близкий человек прибудет к вам с визитом. У вас появится шанс признаться в своих чувствах. Действуйте решительно. День пропитан романтикой и счастьем.