В Коми иномарка сбила 9-летнего ребёнка

В Печоре юный велосипедист попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

20 октября 2023 года около 16:35 на Печорском проспекте произошло ДТП. “Рено” ехало в сторону Железнодорожной улицы. Напротив 100 дома иномарка наехала на 9-летнего ребёнка. Мальчик 2014 года рождения переезжал на велосипеде дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.