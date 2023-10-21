В Коми иномарка сбила 9-летнего ребёнка
- 10:59 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Печоре юный велосипедист попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
20 октября 2023 года около 16:35 на Печорском проспекте произошло ДТП. “Рено” ехало в сторону Железнодорожной улицы. Напротив 100 дома иномарка наехала на 9-летнего ребёнка. Мальчик 2014 года рождения переезжал на велосипеде дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
Водитель двухколёсного транспорта получил ссадины и ушибы. Госпитализация ему не понадобилась. На момент происшествия ребёнок находился без сопровождения взрослых.
Напомним, что 18 октября этого года в Сосногорске под колёса машины попал семилетний мальчик. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу и его сбил ВАЗ. Пострадавший получил ушиб колена.
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