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В Коми иномарка сбила 9-летнего ребёнка

В Коми иномарка сбила 9-летнего ребёнкаФото УГИБДД по Коми

В Печоре юный велосипедист попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

20 октября 2023 года около 16:35 на Печорском проспекте произошло ДТП. “Рено” ехало в сторону Железнодорожной улицы. Напротив 100 дома иномарка наехала на 9-летнего ребёнка. Мальчик 2014 года рождения переезжал на велосипеде дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Водитель двухколёсного транспорта получил ссадины и ушибы. Госпитализация ему не понадобилась. На момент происшествия ребёнок находился без сопровождения взрослых.

Напомним, что 18 октября этого года в Сосногорске под колёса машины попал семилетний мальчик. Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу и его сбил ВАЗ. Пострадавший получил ушиб колена.

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