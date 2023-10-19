В Сосногорске под колеса машины попал семилетний мальчик
- 13:00 19 октября
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- Елизавета Петрова
Фото УГИБДД МВД по Коми
В Сосногорске ребенка сбила машина. Об этом сообщает БНК.
18 октября в Сосногорске ближе к восьми часам вечера случилось ДТП. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил семилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу в 6-м микрорайоне Сосногорска вблизи дома №22.
Ребенок не находился под присмотром взрослых. К счастью, тяжелых травм он не получил, у мальчика диагностирован ушиб правового колена. Водитель имеет права 11 лет.
Ранее мы писали о том, что в Ухте молодой человек влетел в иномарку. У него была диагностирована травма. Парень не рассчитал безопасную дистанцию.
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