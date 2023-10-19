В Сосногорске под колеса машины попал семилетний мальчик

В Сосногорске ребенка сбила машина. Об этом сообщает БНК. 18 октября в Сосногорске ближе к восьми часам вечера случилось ДТП. 34-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил семилетнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому переходу в 6-м микрорайоне Сосногорска вблизи дома №22.

Ребенок не находился под присмотром взрослых. К счастью, тяжелых травм он не получил, у мальчика диагностирован ушиб правового колена. Водитель имеет права 11 лет.