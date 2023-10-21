Появилось новое видео с дороги в Коми, где застревают фуры и легковые авто

Ситуация на автодороге Чикшино – Усть-Лыжа только ухудшается. Появилось новое видео, где большегрузы тянут друг друга на тросу.

Семён Мамедов стал свидетелем того, что ситуация с дорогой лучше не стала, и прислал в редакцию “Про Города” видео. Ранее сообщалось о том, что проблему решат, засыпав щебнем трассу.