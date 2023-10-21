Появилось новое видео с дороги в Коми, где застревают фуры и легковые авто
- 09:28 21 октября
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- Анастасия Амелькина
Ситуация на автодороге Чикшино – Усть-Лыжа только ухудшается. Появилось новое видео, где большегрузы тянут друг друга на тросу.
Семён Мамедов стал свидетелем того, что ситуация с дорогой лучше не стала, и прислал в редакцию “Про Города” видео. Ранее сообщалось о том, что проблему решат, засыпав щебнем трассу.
“На всю дорогу отсыпали всего шесть машин щебня. Для галочки, видимо”, — считает один из жителей Коми.
С 50 до 80 километра состояние шоссе осталось прежним. На видео можно заметить, что даже лесовозы “едут паровозиком” и тащат друг друга за тросы.
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Напомним, что развитие ситуации на данной трассе находится на контроле правительства Коми, а прокуратура региона подняла вопрос о соблюдении безопасности движения.
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