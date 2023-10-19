Обострением ситуации на дороге в Коми, где застряли десятки машин, займется прокуратура

После многочисленных сообщений в соцсетях и СМИ о ситуации на дороге Чикшино - Усть-Лыжа проблемой заинтересовались не только власти Коми, но и республиканская прокуратура. Теперь этот вопрос рассмотрят в рамках проверки соблюдения закона о безопасности дорожного движения, сообщает Прокуратура Республики Коми.

Напомним, не так давно, в ночь на 10 октября, ситуация на трассе Чикшино - Усть-Лыжа обострилась. С наступлением осенних дождей, а затем и снегопадов, от дороги осталось одно название. После того, как там застряла первая фура, на этом месте по нескольку суток стоит десятки автомобилей. Только за первый день в грязи намертво увязли более 30 машин. Несмотря на то, что регион отчитался об отсыпке дороги щебнем, состояние дороги только ухудшается. Жители ближайших сел пытаются помочь друг другу выехать собственными силами, координируя действия в соцсетях, но едва ли это станет решением проблемы в целом.