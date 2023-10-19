Обострением ситуации на дороге в Коми, где застряли десятки машин, займется прокуратура
- 14:20 19 октября
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- Служба новостей
После многочисленных сообщений в соцсетях и СМИ о ситуации на дороге Чикшино - Усть-Лыжа проблемой заинтересовались не только власти Коми, но и республиканская прокуратура. Теперь этот вопрос рассмотрят в рамках проверки соблюдения закона о безопасности дорожного движения, сообщает Прокуратура Республики Коми.
Напомним, не так давно, в ночь на 10 октября, ситуация на трассе Чикшино - Усть-Лыжа обострилась. С наступлением осенних дождей, а затем и снегопадов, от дороги осталось одно название. После того, как там застряла первая фура, на этом месте по нескольку суток стоит десятки автомобилей. Только за первый день в грязи намертво увязли более 30 машин. Несмотря на то, что регион отчитался об отсыпке дороги щебнем, состояние дороги только ухудшается. Жители ближайших сел пытаются помочь друг другу выехать собственными силами, координируя действия в соцсетях, но едва ли это станет решением проблемы в целом.
Словами передать происходящее на дороге сложно. Видео с места событий смотрите в Telegram-канале.
Тем временем в Минстрое Коми предложили уложить на дороге хоть какое-то твердое покрытие. Министр Андрей Чибисов выразил мнение, что необходимо выделить дополнительные средства и включить финансирование данной дороги в проект бюджета на 2024 год. Он также отметил, что с 7 октября по 7 ноября на участках дорог без твердого покрытия запрещено движение большегрузной техники с весом более 2 тонн по оси. Однако некоторые организации игнорируют эти правила и продолжают использовать этот участок дороги для перевозки грузов, что привело к ухудшению его состояния.
Министр также отметил, что в Коми имеется большое количество грунтовых дорог, и на некоторых из них движение затруднено из-за обводнения и переувлажнения грунта в распутицу. По оценкам Министерства строительства, для укладки щебнем 1 километра дороги требуется 13 миллионов рублей, а для приведения 170 километров дороги в проезжее состояние потребуется 2,2 миллиарда рублей. Однако на данный момент в дорожном фонде имеется только 8 миллиардов рублей, и на содержание дорог тратится лишь часть необходимых средств.
Министр подчеркнул, что проблемы с участком дороги Чикшино - Усть-Лыжа возникают в осенний период, когда появляется распутица, и профилирование этого участка в данный момент практически невозможно. Тем не менее, на участке находится специализированная дорожная техника для поддержания проходимости, передает паблик "Типичная Печора".
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