"UFC 294 Махачев VS Волкановски 2" – прямая трансляция главного карда

21 октября кинотеатр "Кронверк Синема" ТРЦ "Макси" приглашает на прямую трансляцию UFC 294 "Махачев VS Волкановски 2", главным событием которого станет долгожданный бой в между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

Турнир UFC 294 состоится в Абу-Даби на Этихад Арене. Кто окажется сильнее на этот раз? Смотрите на большом экране!