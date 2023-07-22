В Сыктывкаре ищут пенсионерку с темно-русыми волосами
- 18:31 22 июля
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывкаре ищут 70-летнюю Маргариту Гусеву. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
По информации организации поиски идут уже с 18 июля 2023 года. В какой одежде была пропавшая неизвестно.
Приметы:
- Рост 165 см
- Темно-русые волосы
- Серо-голубые глаза
Если вдруг вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Маргариты, сообщите по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02. От вашего звонка может зависеть чья-то жизнь.
Напомним, что пропавшую 1 июля женщину в синих джинсах и белых кроссовках нашли живой. 10 июля Елена Мелехина была найдена, обстоятельства обнаружения неизвестны. Волонтеры Коми всегда работают и помогают искать пропавших людей.
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