В Сыктывкаре ищут пенсионерку с темно-русыми волосами

В Сыктывкаре ищут 70-летнюю Маргариту Гусеву. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". По информации организации поиски идут уже с 18 июля 2023 года. В какой одежде была пропавшая неизвестно.

Приметы:

Рост 165 см

Темно-русые волосы

Серо-голубые глаза

Если вдруг вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Маргариты, сообщите по телефону горячей линии 8-800- 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02. От вашего звонка может зависеть чья-то жизнь.