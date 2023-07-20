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В Коми ищут 35-летнего мужчину с голубыми глазами

В Коми ищут 35-летнего мужчину с голубыми глазамиФото "Лиза Алерт" Коми

В Жешарте Усть-Вымского района Республики Коми ищут 35-летнего Туркина Игоря Станиславовича. Мужчина пропал 10 июля 2023 года. К поискам подключились волонтеры отряда “Лиза Алерт” по региону. 

Приметы Игоря Туркина: рост 167 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие, русые, глаза мужчины голубые. 

В день пропажи был одет в синюю куртку, кофту, черные штаны и кроссовки. У мужчины с собой был черный рюкзак. 

Если вы обладаете хоть какой-то информацией о пропавшем Игоре Туркине, то немедленно сообщите по телефону горячей линии  8-800- 700-54-52 или 02. 

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