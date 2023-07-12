Семь дней в Сыктывкаре ищут маленькую собаку Хасю
- 10:17 12 июля
- 12+
- Екатерина Барандова
5 июля жительница столицы Коми потеряла своего любимого питомца — собаку по кличке Хася. К ее поискам сыктывкарка привлекла уже всех своих знакомых, СМИ и волонтеров. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как пропала Хася и кто помогает ее искать.
Хозяйка собаки, сыктывкарка Татьяна, рассказала, как Хася потерялась:
“5 июля мы с питомцем гуляли возле “Дома Быта”, в 15:40 она сорвалась с поводка и убежала во дворы”.
Женщина рассказала, что о потере собаки знает уже почти весь город — она рассылала информацию во все местные паблики:
“Я писала о пропаже во многие паблики Сыктывкара. За время поисков было два сообщения. На днях видели похожую собаку в Кируле и в Лесозаводе на улицах Школьная и Почтовая. Ездили туда — не нашли. Опрошены уже все дворники, охранники — никто не видел Хасю, ни живую, ни мертвую. Подано заявление на просмотр камер "Безопасный город" в том районе. Мне кажется, что знает весь город. Весь район точно в курсе, пенсионеры в том числе”.
Приметы собаки:
“Девочка маленькая, пугливая, окрас светло-коричневый, лапки и грудь белые, вес всего 5 килограмм. Вырвалась с ошейника”, — рассказала Татьяна.
Нашедшему собаку хозяйка предлагает вознаграждение в размере 10 000 рублей.
Если вы хотите помочь в поисках собаки или видели ее недавно, то позвоните по номеру +7 (977) 780-48-79.
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