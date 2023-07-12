Семь дней в Сыктывкаре ищут маленькую собаку Хасю

5 июля жительница столицы Коми потеряла своего любимого питомца — собаку по кличке Хася. К ее поискам сыктывкарка привлекла уже всех своих знакомых, СМИ и волонтеров. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как пропала Хася и кто помогает ее искать.

Хозяйка собаки, сыктывкарка Татьяна, рассказала, как Хася потерялась:

“5 июля мы с питомцем гуляли возле “Дома Быта”, в 15:40 она сорвалась с поводка и убежала во дворы”.

Женщина рассказала, что о потере собаки знает уже почти весь город — она рассылала информацию во все местные паблики: