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В Коми спасатели потушили крупный лесной пожар

В Коми спасатели потушили крупный лесной пожарФото "Про Город Сыктывкар"

В Корткеросском районе Республики Коми пожарно-спасательные службы потушили крупный лесной пожар. Площадь возгорания составила более шести гектаров. 

Как сообщают в ИАС “Лесные пожары 2.0”, для полной ликвидации возгорания парашютно-пожарными и десантными пожарными командами понадобилось более двадцати часов. 

Напомним, инцидент случился в пятнадцати километрах от поселка Нюмыд Корткеросского района Коми. Возгорание обнаружили 18 июля в 15:10 благодаря лесоавиационным работам. 

Причиной пожара стала гроза. К тушению огня экстренная служба приступила в 17:20. Потушить возгорание удалось лишь 19 июля в 15:00.

Лесной пожар возле населенного пункта Нюмыд стал четвертым за текущую неделю.

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