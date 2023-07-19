В Коми спасатели потушили крупный лесной пожар
- 20:00 19 июля
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- Олег Помидоров
Фото "Про Город Сыктывкар"
В Корткеросском районе Республики Коми пожарно-спасательные службы потушили крупный лесной пожар. Площадь возгорания составила более шести гектаров.
Как сообщают в ИАС “Лесные пожары 2.0”, для полной ликвидации возгорания парашютно-пожарными и десантными пожарными командами понадобилось более двадцати часов.
Напомним, инцидент случился в пятнадцати километрах от поселка Нюмыд Корткеросского района Коми. Возгорание обнаружили 18 июля в 15:10 благодаря лесоавиационным работам.
Причиной пожара стала гроза. К тушению огня экстренная служба приступила в 17:20. Потушить возгорание удалось лишь 19 июля в 15:00.
Лесной пожар возле населенного пункта Нюмыд стал четвертым за текущую неделю.
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