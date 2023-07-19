В Коми из-за удара молнии начался мощный лесной пожар

В Корткеросском районе после грозы начался масштабный лесной пожар. Как сообщает ИАС Лесные пожары, возгорание близ Нюмыда обнаружили 18 июля в 15:10. Площадь пожара на данный момент составляет 6,3 гектара. В тушении участвуют парашютно-пожарная команда и десантная пожарная команда.

Это уже второй лесной пожар в Коми за текущую неделю. 17-18 июля огонь тушили в Койгородском районе. Там огонь полыхал на площади в 22,1 гектара. МЧС по региону сообщало, что с 17 июля в нескольких районах может установиться чрезвычайная пожароопасность максимального, V класса. Предупреждение касается также Ижемского, Печорского, Усть-цилемского районов и Ухты.