В Коми из-за удара молнии начался мощный лесной пожар
- 10:20 19 июля
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- Служба новостей
В Корткеросском районе после грозы начался масштабный лесной пожар. Как сообщает ИАС Лесные пожары, возгорание близ Нюмыда обнаружили 18 июля в 15:10. Площадь пожара на данный момент составляет 6,3 гектара. В тушении участвуют парашютно-пожарная команда и десантная пожарная команда.
Это уже второй лесной пожар в Коми за текущую неделю. 17-18 июля огонь тушили в Койгородском районе. Там огонь полыхал на площади в 22,1 гектара. МЧС по региону сообщало, что с 17 июля в нескольких районах может установиться чрезвычайная пожароопасность максимального, V класса. Предупреждение касается также Ижемского, Печорского, Усть-цилемского районов и Ухты.
Также ранее, 15 июля, в Ижемском районе Коми возле деревни Ласта парашютно-пожарные команды ликвидировали лесной пожар, который возник от удара молнии. Низовой пожар составил 0,3 гектара.
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