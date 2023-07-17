На севере Коми почти неделю ищут 69-летнюю женщину
- 21:00 17 июля
- 12+
- Олег Помидоров
В Усинске ищут 69-летнюю Валентину Овсянникову. Женщина пропала 12 июля 2023 года. Для поисков пенсионерку привлекаются добровольцы.
Валентина Овсянникова в день пропажи была одета в голубую легкую куртку. Рост женщины около 160 сантиметров, телосложение плотное, волосы седые и короткие, глаза голубые.
Пропавшая пенсионерка может нуждаться в помощи медиков.
Если у вас есть какие-то сведения о местонахождении Валентины Овсянниковой, просим немедленно позвонить по номеру 8(82144)5-44-57, 112 или 8(963)557-01-54.
Напомним, в Сыктывкаре нашли 71-летнюю женщину. Как выяснилось, у нее проблемы с памятью. Горожанка ушла из дома 15 июля и не вернулась. К поискам пенсионерки подключились волонтеры “Лиза Алерт Коми”. Женщину нашли живой на следующий день.
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