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Разбор ДТП: почему в Сыктывкаре сбили пешехода у торгового центра «Парма»

Разбор ДТП: почему в Сыктывкаре сбили пешехода у торгового центра «Парма»

06 мая 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Разбор ДТП: почему в Сыктывкаре сбили пешехода у торгового центра «Парма» ГИБДД по Коми / Фото с места аварии
Этот перекресток довольно сложный для водителей

4 мая возле торгового центра «Парма» сбили женщину на пешеходном переходе. Портал PG11.ru узнал у урбаниста Дмитрия Махова, почему так произошло и как можно было предотвратить это ДТП.

Водитель 1970 года рождения за рулем ВАЗ-21113 ехал по улице Старовского. Напротив дома 57 по улице Коммунистическая он сбил женщину 1987 года рождения, которая пересекала дорогу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора. У пострадавшей черепно-мозговая травма, сотрясение, ушибленная рана теменной области головы, она госпитализирована.

Дмитрий Махов заявил, что каждую аварию нужно анализировать и понимать причину возникновения ДТП. По его словам, нужно бороться с причинами аварии, а не с последствиями. 

- Перекресток улиц Старовского и Коммунистической считается сложным для водителей. Согласно данным с сайта «карта ДТП», с марта 2018 года по апрель 2021 года на этом участке было 9 ДТП, из них одно с пешеходом. 10 человек пострадали, три получили травмы средней тяжести.

В официальную статистику идут только ДТП с пострадавшими. А сколько тут было аварий без вмешательства врачей, а сколько экстренных торможений? - поделился урбанист.

Сыктывкарец рассказал, что нужно сделать, чтобы снизить аварийность на этом перекрестке:

  • провести исследование и анализ ДТП;
  • нанести разметку, которая помогала бы водителям, поворачивающим со Старовского на Коммунистическую, проезжать уверенно и безопасно по своей полосе;
  • сделать отдельную фазу для пешеходов и возможно разделить отдельными фазами потоки с улицы Старовского.

- По нашему наблюдению автомобили, поворачивающие к кольцу около дома Старовского 57, блокируют единственную полосу, так как пропускают пешеходов, переходящих улицу Коммунистическую. Как известно, пробки, заторы, неправильно настроенные фазы светофоров, способствуют нарушению правил и провоцируют аварии, - заключил урбанист. 

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