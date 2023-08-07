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Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: полумарафон, рок-концерты, рисование и кино

Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: полумарафон, рок-концерты, рисование и киноФото "Центр спортивных мероприятий Сыктывкара"

Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 7 по 13 августа. 

Музыкальные мероприятия

Музыкальный вечер “Параллель”

  • 11 августа
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 200 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Концерт FROSTKÖLD

  • 12 августа
  • Время: 21:00
  • Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
  • Вход — 300 рублей
  • Возрастное ограничение: 16+

Мастер-классы

Мастер-класс “История в деталях”

  • 13 августа 
  • Время: 12:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 50 рублей 
  • Возрастное ограничение: 6+

Мастер-класс “Образы города”

  • 13 августа
  • Время: 12:40
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Арт-семинар “Точечная Мандала”

  • 13 августа 
  • Время: 15:00
  • Адрес: ТЦ "Северный рай”, улица Карла Маркса, 192
  • Вход — 2200 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставки

Выставка “Преломление повседневности 8212”

  • 8-11 августа
  • Время: 8:00-20:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 250 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Выставка “Парад миниатюр”

  • 7-13 августа
  • Время: 11:00-20:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — 150 рублей
  • Возрастное ограничение: 0+

Выставка “Коды Курчатова” 

  • 7-13 августа
  • Время: 11:00-20:00
  • Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Спортивные мероприятия

Полумарафон "Сыктывкарса Туй — 2023"

  • 13 августа
  • Время: 10:00
  • Адрес: парковка ТРЦ “Макси”, Октябрьский проспект, 141
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Другие мероприятия

Клуб разговорного английского языка

  • 9 августа
  • Время: 18:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — 150 рублей
  • Возрастное ограничение: 12+

Группа поддержки с психологом

  • 10 августа
  • Время: 18:30
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Лекция “Женские голоса современного российского кино”

  • 12 августа
  • Время: 17:00
  • Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
  • Вход — свободный 
  • Возрастное ограничение: 12+

Кино

В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Корабль призраков”, “Свадебная резня”, “Флэш”, “Кукла. Реинкарнация зла”,  “Круче некуда”, “Кентавр”, “Русалочка”, “Вызов”, “О чем говорят незнакомцы”, “Жанна Дюбарри”, “Кентавр”, “Баба Яга спасает мир”, “За Палыча”, “Амели”, “Красивый мальчик” . Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Просто супер”, “Домовята. Навстречу приключениям”, ”Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы”, ”Катак. Ледниковый побег”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.

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