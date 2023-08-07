Афиша мероприятий на неделю в Сыктывкаре: полумарафон, рок-концерты, рисование и кино
- 15:59 7 августа
- 16+
- Екатерина Барандова
Как провести неделю сыктывкарцам: сходить в кино, посетить соревнования, концерты, мастер-классы, выставки. Портал “Про Город” подготовил афишу мест и событий, на которых можно побывать в столице Коми с 7 по 13 августа.
Музыкальные мероприятия
Музыкальный вечер “Параллель”
- 11 августа
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 200 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Концерт FROSTKÖLD
- 12 августа
- Время: 21:00
- Адрес: клуб “Маяковский”, улица Куратова, 73/6
- Вход — 300 рублей
- Возрастное ограничение: 16+
Мастер-классы
Мастер-класс “История в деталях”
- 13 августа
- Время: 12:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 50 рублей
- Возрастное ограничение: 6+
Мастер-класс “Образы города”
- 13 августа
- Время: 12:40
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Арт-семинар “Точечная Мандала”
- 13 августа
- Время: 15:00
- Адрес: ТЦ "Северный рай”, улица Карла Маркса, 192
- Вход — 2200 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставки
Выставка “Преломление повседневности 8212”
- 8-11 августа
- Время: 8:00-20:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 250 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Выставка “Парад миниатюр”
- 7-13 августа
- Время: 11:00-20:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — 150 рублей
- Возрастное ограничение: 0+
Выставка “Коды Курчатова”
- 7-13 августа
- Время: 11:00-20:00
- Адрес: Центр культурных инициатив “Югор”, улица Горького, 2
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Спортивные мероприятия
Полумарафон "Сыктывкарса Туй — 2023"
- 13 августа
- Время: 10:00
- Адрес: парковка ТРЦ “Макси”, Октябрьский проспект, 141
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Другие мероприятия
Клуб разговорного английского языка
- 9 августа
- Время: 18:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — 150 рублей
- Возрастное ограничение: 12+
Группа поддержки с психологом
- 10 августа
- Время: 18:30
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Лекция “Женские голоса современного российского кино”
- 12 августа
- Время: 17:00
- Адрес: Револьт-центр, улица Первомайская, 149
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Кино
В сыктывкарском кинопрокате идут фильмы: “Корабль призраков”, “Свадебная резня”, “Флэш”, “Кукла. Реинкарнация зла”, “Круче некуда”, “Кентавр”, “Русалочка”, “Вызов”, “О чем говорят незнакомцы”, “Жанна Дюбарри”, “Кентавр”, “Баба Яга спасает мир”, “За Палыча”, “Амели”, “Красивый мальчик” . Среди мультфильмов: “Человек-паук: Паутина вселенных”, “Просто супер”, “Домовята. Навстречу приключениям”, ”Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы”, ”Катак. Ледниковый побег”. Стоимость билетов и наличие уточняйте в кинотеатрах.
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