Афиша мероприятий на День Эжвы: конкурс красоты, концерт оркестра, квесты и игры
- 16:39 1 августа
- 12+
- Екатерина Барандова
12 августа в столице Коми отметят 60-летие Эжвинского района. “Про Город” подготовил подборку мест и событий для сыктывкарцев, которые можно посетить в этот праздник.
Открытие выставки “Одной судьбой мы связаны на век”
- 4 августа
- Время: 15:00
- Адрес: Эжвинский ДКБ, улица Мира, 10/1
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Спортивный праздник “Велодень”
- 6 августа
- Время: 15:00
- Адрес: Парк на улице Славы
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Презентация сборника авторских стихов “Звездное сияние над Эжвой”
- 9 августа
- Время: 15:00
- Адрес: Библиотека-филиал №10 им. И.А. Куратова улица Мира, 30
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
Праздничная торговля “Слободская ярмарка”
- 12 августа
- Время: 10:00-16:00
- Адрес: аллея вдоль улицы Мира
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Аттракционы, игровые забавы, розыгрыши подарков,
мастер-классы “Народные промыслы”, фотозоны
- 12 августа
- Время: 10:00-16:00
- Адрес: вдоль улицы Мира
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 0+
Индивидуальный квест на самокатах “6 шагов по Эжве”
- 12 августа
- Время: 10:00
- Адрес: Музей им. Н.М. Дьяконова
- Вход — свободный
- Возрастное ограничение: 12+
12 августа
Слободская площадь:
11:00-15:00 - Праздничная программа “Эжва — это мы!”
- “Комсомольская ударная” — официальное открытие праздника
- “Время чудес” — интерактивные детские площадки,
- концертные номера от детских творческих коллективов
- “Мистер и Мисс слобожане” — конкурс красоты, силы и таланта
- “Территория молодости” — интерактивная молодежная шоу-программа
- “С юбилеем, Эжва!” — флешмоб
Парк по улице Славы
11:00-15:00 — Праздничная программа “Эжва твоя и моя!”
- Акция “С праздником, эжвинцы!” — поздравления участников и зрителей в прямом эфире
- Торжественная церемония вручения паспортов юным эжвинцам
- “Эжва - детям!”— детская развлекательная программа:
- акция “Мороженое детям!”, шоу мыльных пузырей, детский “Арт-городок”
- “В ритме юной Эжвы!” - интерактивная молодежная программа
- “Эжва- родня!” — тематическая программа
- “Эжва — твоя и моя” — интерактивная массовая квиз-игра
- Мобильный планетарий
- “Семейный марафон” на территории Тропы здоровья
Территория Северной Олимпии
11:00-17:30 - Программа “Эжва спортивная”
- “Эжва спортивная” — квест-игра
- Ориент-шоу — Мастер-классы по танцам и йоге
- Площадка ГТО — Лекторий о здоровом образе жизни
- Дворовые игры — Массовые катания на крытом катке
Стадион с/к “Бумажник”
19:00 — Концерт Дмитрия Храмкова и Симфонический оркестра “PREMIER ORCHESTRA”
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