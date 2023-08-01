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Афиша мероприятий на День Эжвы: конкурс красоты, концерт оркестра, квесты и игры

Афиша мероприятий на День Эжвы: конкурс красоты, концерт оркестра, квесты и игрыФото с сайта администрации Эжвинского района

12 августа в столице Коми отметят 60-летие Эжвинского района. “Про Город” подготовил подборку мест и событий для сыктывкарцев, которые можно посетить в этот праздник.

Открытие выставки “Одной судьбой мы связаны на век”

  • 4 августа
  • Время: 15:00 
  • Адрес: Эжвинский ДКБ, улица Мира, 10/1
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Спортивный праздник “Велодень”

  • 6 августа
  • Время: 15:00 
  • Адрес: Парк на улице Славы
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Презентация сборника авторских стихов “Звездное сияние над Эжвой”

  • 9 августа
  • Время: 15:00
  • Адрес: Библиотека-филиал №10 им. И.А. Куратова улица Мира, 30
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

Праздничная торговля “Слободская ярмарка” 

  • 12 августа
  • Время: 10:00-16:00
  • Адрес: аллея вдоль улицы Мира
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Аттракционы, игровые забавы, розыгрыши подарков,
мастер-классы “Народные промыслы”, фотозоны

  • 12 августа
  • Время: 10:00-16:00
  • Адрес: вдоль улицы Мира
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 0+

Индивидуальный квест на самокатах  “6 шагов по Эжве” 

  • 12 августа
  • Время: 10:00
  • Адрес: Музей им. Н.М. Дьяконова
  • Вход — свободный
  • Возрастное ограничение: 12+

12 августа

Слободская площадь:

11:00-15:00 - Праздничная программа “Эжва — это мы!”

  • “Комсомольская ударная” — официальное открытие праздника
  • “Время чудес” — интерактивные детские площадки,
  • концертные номера от детских творческих коллективов
  • “Мистер и Мисс слобожане” — конкурс красоты, силы и таланта
  • “Территория молодости” — интерактивная молодежная шоу-программа
  • “С юбилеем, Эжва!” — флешмоб

Парк по улице Славы

11:00-15:00 — Праздничная программа “Эжва твоя и моя!”

  • Акция “С праздником, эжвинцы!” — поздравления участников и зрителей в прямом эфире
  • Торжественная церемония вручения паспортов юным эжвинцам
  • “Эжва - детям!”— детская развлекательная программа:
  • акция “Мороженое детям!”, шоу мыльных пузырей, детский “Арт-городок”
  • “В ритме юной Эжвы!” - интерактивная молодежная программа
  • “Эжва- родня!” — тематическая программа
  • “Эжва — твоя и моя” — интерактивная массовая квиз-игра
  • Мобильный планетарий
  • “Семейный марафон” на территории Тропы здоровья 

Территория Северной Олимпии

11:00-17:30 - Программа “Эжва спортивная”

  • “Эжва спортивная” — квест-игра
  • Ориент-шоу — Мастер-классы по танцам и йоге
  • Площадка ГТО — Лекторий о здоровом образе жизни
  •  Дворовые игры — Массовые катания на крытом катке

Стадион с/к “Бумажник”

19:00 — Концерт Дмитрия Храмкова и Симфонический оркестра “PREMIER ORCHESTRA” 
 

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