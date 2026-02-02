В России обнаружили растительные котлеты с плесенью, кишечной палочкой и курицей

Недавняя проверка растительных котлет, представленных на прилавках российских магазинов, выявила тревожную картину: в продукции ряда производителей обнаружены бактерии кишечной палочки, плесень и многократно завышенное количество микроорганизмов. Эти данные обнародованы "Известиями" со ссылкой на результаты исследований "Роскачества". Эксперты "Роскачества" подвергли тщательному анализу котлеты девяти различных торговых марок, оценив их по 460 критериям. В результате были выявлены серьезные нарушения, включая наличие в составе консервантов, которые не были указаны на упаковке, несоответствие между заявленной и фактической массой нетто, а также расхождения в содержании белков, жиров и углеводов по сравнению с информацией на этикетке. Помимо этого, комиссия высказала замечания к цвету, вкусу и запаху некоторых образцов, что свидетельствует о нарушении технологий производства или использовании некачественного сырья.

Самым шокирующим открытием стало обнаружение ДНК курицы в котлетах двух торговых марок, которые позиционировались как исключительно "растительные". Подобный обман не только вводит в заблуждение потребителей, придерживающихся вегетарианского или веганского образа жизни, но и может представлять опасность для людей с аллергией на куриный белок.