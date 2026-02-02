В России обнаружили растительные котлеты с плесенью, кишечной палочкой и курицей
- 00:20 3 февраля
- Иван Скоробогатов
Недавняя проверка растительных котлет, представленных на прилавках российских магазинов, выявила тревожную картину: в продукции ряда производителей обнаружены бактерии кишечной палочки, плесень и многократно завышенное количество микроорганизмов. Эти данные обнародованы "Известиями" со ссылкой на результаты исследований "Роскачества".
Эксперты "Роскачества" подвергли тщательному анализу котлеты девяти различных торговых марок, оценив их по 460 критериям. В результате были выявлены серьезные нарушения, включая наличие в составе консервантов, которые не были указаны на упаковке, несоответствие между заявленной и фактической массой нетто, а также расхождения в содержании белков, жиров и углеводов по сравнению с информацией на этикетке. Помимо этого, комиссия высказала замечания к цвету, вкусу и запаху некоторых образцов, что свидетельствует о нарушении технологий производства или использовании некачественного сырья.
Самым шокирующим открытием стало обнаружение ДНК курицы в котлетах двух торговых марок, которые позиционировались как исключительно "растительные". Подобный обман не только вводит в заблуждение потребителей, придерживающихся вегетарианского или веганского образа жизни, но и может представлять опасность для людей с аллергией на куриный белок.
Дополнительное расследование показало, что производственные мощности брендов Awake Power и CreativePea фактически отсутствуют по адресам, указанным на упаковке. В компании Green Wise, после обнародования результатов проверки "Роскачества", инициировали внутреннее расследование. Представители компании предположили, что причиной появления кишечной палочки в образцах продукции могли стать нарушения температурного режима или повреждение упаковки в процессе транспортировки и хранения котлет в торговых сетях. Этот инцидент подчеркивает важность строгого контроля за всей цепочкой поставок, чтобы гарантировать безопасность и качество продукции, попадающей на стол потребителей.
На фоне этих тревожных новостей, семейный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Мария Ничеговская, настоятельно рекомендует потребителям внимательно изучать состав растительных котлет перед покупкой. По ее словам, в качественном продукте содержание белка должно составлять от 12 до 20 граммов на 100 граммов продукта. Кроме того, добросовестному производителю нет необходимости маскировать вкус усилителями, искусственными ароматизаторами или избыточным количеством соли. Наличие этих ингредиентов должно стать тревожным сигналом для покупателя.
Стоит отметить, что проблема фальсификации продуктов питания не ограничивается растительными котлетами. В 2025 году Роспотребнадзор зафиксировал рекордное количество поддельного сыра и масла на российских прилавках. С мая прошлого года на кассах в России была заблокирована продажа 613 миллионов молочных продуктов: 333 миллиона из них оказались с истекшим сроком годности, а 278 миллионов были произведены нелегально. Более того, результаты проверки почти 18% проб молока и молочной продукции показали, что они сфальсифицированы или их качество не соответствует заявленному. Эти факты свидетельствуют о серьезных проблемах в системе контроля качества пищевой продукции и требуют принятия срочных мер для защиты прав и здоровья потребителей. Покупателям необходимо быть бдительными и отдавать предпочтение проверенным производителям, а также тщательно изучать состав продуктов перед покупкой.
