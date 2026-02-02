ТОП-7 мест в поездах, на которые нельзя брать билеты: советы от опытного туриста

Накопленный опыт позволяет точно определить, какие места в поезде обеспечивают комфорт, а какие способны испортить даже самую короткую поездку. В то время как некоторые пассажиры выбирают билеты случайным образом, ориентируясь исключительно на стоимость или расположение полки, я уже давно сформировал личный список мест, от которых категорически отказываюсь.

За последние годы я провел в поездах, наверное, не меньше сотни ночей, а этот год насчитывает уже более пятидесяти поездок. Мои рекомендации – это результат богатого опыта, которым делится со всеми Борис Всеволодович Сидоров, заядлый путешественник.

Начну с купейных и плацкартных вагонов. На первый взгляд, места 35 и 36 выглядят достаточно стандартно – они расположены в конце вагона. Однако именно за этой стеной находится туалет, а это означает, что шансов на спокойную поездку практически нет.

В современных вагонах шумоизоляция стала значительно лучше, и, как правило, отсутствуют неприятные запахи – все герметично, грамотно продумано, и насосы работают тише. Тем не менее, звуки все равно проникают: скрип открывающейся двери, шум смыва, вибрация работающего насоса. Представьте себе оркестр, играющий не самую приятную мелодию прямо за вашей стеной.

Особенно утомительно, когда пассажиры беспрестанно снуют туда и обратно, хлопая дверями в ночное время. В вагонах старого образца, где насос издает характерный гудящий звук, эти места превращаются в настоящую пытку для нервной системы. Они как комната с вечно работающим будильником.

2. Верхняя боковая возле туалета: абсолютный антирекорд

В плацкартном вагоне существует безоговорочный лидер среди самых неудачных мест – место номер 38. Это верхняя боковая полка, расположенная непосредственно у туалета. Здесь все создает дискомфорт: ограниченное пространство, непрекращающийся шум и специфические запахи. Расслабиться и отдохнуть в таком месте практически невозможно. Это как пытаться уснуть в эпицентре стройки.

Если в наличии остались только такие билеты, я скорее подожду следующий поезд. Кстати, в последнее время часто замечаю, что в плацкартных вагонах эти места зарезервированы для перевозки постельного белья. Это хоть какой-то плюс.

3. На верхних полках второго этажа: близость к небу, удаленность от комфорта

Есть еще одна категория мест, которых стоит избегать – верхние полки на втором этаже двухэтажных вагонов. С первого взгляда эта идея кажется привлекательной: высоко, уютно, из окна открывается более широкий вид, и намного меньше людей проходит мимо – все перемещаются в основном внизу – либо пассажиры, опаздывающие на свою станцию, либо направляющиеся в вагон-ресторан.

Однако, поднявшись на второй этаж, понимаешь, что единственным пригодным для комфортной поездки местом является нижняя полка. На верхней полке отсутствует окно, и нет возможности даже присесть – приходится только лежать. Это будто заточение в тесной камере. Потолок расположен так низко, что даже просто повернуться – задача не из легких.

4. Второй этаж в жаркую погоду: сауна на колесах

Поначалу я часто выбирал нижние полки на втором этаже, но со временем стал отдавать предпочтение первому этажу, так как не переношу жару и духоту. Это как выбор между тенью и палящим солнцем.

На втором этаже обычно ощутимо жарче, особенно в летние месяцы. Система вентиляции организована таким образом, что воздух хуже достигает второго этажа, а тепло от крыши в летний период делает температуру значительно выше, чем внизу.

5. Где окна отказываются открываться: в плену у духоты

Еще один немаловажный аспект – это окна. В старых вагонах была возможность хотя бы немного приоткрыть форточку и позволить свежему воздуху проникнуть внутрь.

Однако современные производители решили, что пассажирам не стоит вмешиваться в климат вагона, и в результате большинство окон устанавливаются герметично закрытыми. Даже если система кондиционирования справляется со своей задачей, многие все равно испытывают недостаток свежего воздуха, особенно в жаркое время года. А если кондиционер выйдет из строя, вагон превращается в настоящую парилку, где каждое движение вызывает приступ удушья.

Важно знать, что вагоны делятся на те, где имеется возможность открыть окна, и те, где такой возможности нет. В купе, где расположены аварийные выходы, окна обычно НЕ открываются.

В старых моделях это третье купе (места 9–12) и шестое (21–24). В новых моделях, где предусмотрен душ, это второе купе (места 5–8) и восьмое (места 29–32).

6. Над колесами: в ритме железной дороги

Если у вас чуткий сон, обратите внимание на расположение купе относительно тележек вагона. Первое купе и восьмое/девятое расположены непосредственно над ними.

В результате ночью отчетливо слышен размеренный стук колес и металлический скрежет, который не заглушить даже с помощью берушей. Для кого-то это может показаться уютным фоном, но если вы чувствительны к шуму, ночь может превратиться в настоящее мучение. Это как спать на барабанной установке.

7. У двери в "Ласточке": сквозняк и суета

В заключение стоит упомянуть несколько слов о поездах "Ласточка". Самые неудобные места в них расположены у дверей. Здесь совершенно некуда вытянуть ноги: перед вами – сплошная перегородка. Это как ехать в тесной клетке.

Кроме того, двери постоянно открываются и закрываются, особенно если поезд делает много остановок. Потоки холодного или горячего воздуха, толпы входящих и выходящих пассажиров – все это делает поездку достаточно утомительной.

С годами я пришел к выводу, что комфорт в путешествии на поезде складывается из множества мелочей. Иногда достаточно выбрать подходящее место, чтобы вся поездка прошла в спокойствии и с удовольствием.

Поэтому, приобретая билет, я всегда открываю схему вагона и внимательно изучаю расположение туалета, тележек и аварийных выходов. Эти несколько минут, потраченные на анализ, окупаются часами спокойного сна и тишины в пути.

