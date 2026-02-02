Петунию и бархатцы больше не сажаю: теперь этот цветок украшает клумбу - радует с мая по октябрь в любую погоду

Январь. За окном — морозный узор, внутри — уютное тепло. Пока заснеженные пейзажи навевают зимнюю дрему, садовод в душе начинает планировать летнее буйство красок. И вот, вместо надоевших петуний и классических бархатцев, воображение рисует клумбы, усыпанные необычными, яркими цветами — кальцеолярией морщинистой. Этот многолетний "долгожитель" способен превратить обычный сад в цветущий оазис с мая и до самых холодов. Представьте, август, соседская клумба потускнела, а ваша все так же радует глаз фейерверком красок. Почему кальцеолярия затмит привычные цветы?

Главный секрет привлекательности кальцеолярии — ее невероятная стойкость и продолжительный период цветения. В то время как большинство однолетников к концу лета выглядят уставшими и требуют замены, а осенние заморозки окончательно лишают их декоративности, кальцеолярия продолжает цвести, словно не замечая капризов погоды. Бархатистые листья насыщенного зеленого цвета и оригинальные цветки, напоминающие маленькие башмачки с ярким "глазком", придают саду особый шарм и изысканность. Это как добавить нотку экзотики в привычный пейзаж.