Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все предпочитают этот вариант
- 20:07 2 февраля
- Иван Скоробогатов
Традиционная ванна, душевая кабина с пластиковой броней – вчерашний день. Сегодня бал правит открытое душевое пространство, словно глоток свежего воздуха в дизайне ванных комнат. Walk-in душ, "мокрая зона" – как ни назови, суть одна: стереть границы, вдохнуть в интерьер легкость, свободу, ощущение безграничного простора. Вместо привычного поддона – гладкий горизонт пола, вместо заметного слива – изящная линия водостока, почти растворяющаяся в плитке.
В чем секрет растущей популярности? Все просто – в стремлении к свободе и элегантности.
- Визуальное расширение – как глоток свежего воздуха: Отсутствие массивных кабин работает как эффектный трюк. Ванная словно сбрасывает оковы, она становится светлее, просторнее, даже если ее реальные габариты далеки от дворцовых. Особенно актуально для современных квартир, где важен каждый сантиметр.
- Уборка без мучений – забудьте о плесени в углах: Больше не нужно карабкаться с щеткой в труднодоступные уголки, где скапливается грязь и зеленеет плесень. Простая уборка становится удовольствием: провел шваброй по ровной поверхности – и чистота!
- Безопасность и доступность – для всех и каждого: Никаких высоких бортиков, опасных порогов! Это не просто красиво, это безопасно и удобно для пожилых людей, детей, для тех, кто ценит комфорт и безбарьерную среду.
- Эстетика минимализма – холст для дизайнерских фантазий: Открытый душ – идеальный фон для воплощения самых смелых и элегантных идей. Крупноформатная плитка, игра света и тени, лаконичные смесители, встроенные полки – все это создает атмосферу роскошного спа-салона или стильного номера в отеле. Ванная становится местом, где хочется раствориться в гармонии и спокойствии.
Планировка без ошибок – гарантия комфорта и долговечности
Создание открытого душа – это не просто демонтаж старой кабины. Это настоящий инженерный проект, требующий внимания к деталям.
- Гидроизоляция – броня от протечек: Это, пожалуй, самый важный этап. Надежный гидроизоляционный слой должен покрывать не только зону душа, но и всю ванную комнату, особенно если речь идет о "мокрой зоне". Словно непроницаемый кокон, он защищает от влаги и предотвращает неприятные сюрпризы.
- Уклон и слив – геометрия комфорта: Чтобы вода уходила быстро и без остатка, необходимо создать небольшой, но идеально выверенный уклон пола. Незаметный на глаз, он обеспечивает безупречную работу системы слива. Линейный слив, словно элегантная щель, должен быть установлен с ювелирной точностью.
- Расположение – продуманность в каждом миллиметре: Лучше всего разместить душ в глубине комнаты, подальше от двери, полотенцесушителя, шкафчиков. Этот простой прием помогает минимизировать разбрызгивание воды и сохранить сухой остальную часть ванной комнаты.
- Теплый пол – прикосновение комфорта: Совместите открытый душ с системой теплого пола. Это позволит поверхности пола быстрее высыхать и создаст ощущение нежного тепла под ногами.
Тенденция к открытому душу – это отражение нашего стремления к функциональности, безопасности и лаконичности в дизайне. Это превращает ванную из просто утилитарного помещения в оазис комфорта и релаксации, где каждая деталь работает на ваше удовольствие.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей