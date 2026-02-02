Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все предпочитают этот вариант

Традиционная ванна, душевая кабина с пластиковой броней – вчерашний день. Сегодня бал правит открытое душевое пространство, словно глоток свежего воздуха в дизайне ванных комнат. Walk-in душ, "мокрая зона" – как ни назови, суть одна: стереть границы, вдохнуть в интерьер легкость, свободу, ощущение безграничного простора. Вместо привычного поддона – гладкий горизонт пола, вместо заметного слива – изящная линия водостока, почти растворяющаяся в плитке.

В чем секрет растущей популярности? Все просто – в стремлении к свободе и элегантности.