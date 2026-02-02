Когда отмечается Масленица и Пасха в 2026 году: календарь ближайших праздников - точные даты и традиции

Едва ощутимое дыхание весны уже витает в воздухе, обещая скорое пробуждение природы и… ароматы блинов и куличей, разносящиеся по городам и весям. Даты Масленицы и Пасхи – словно перелетные птицы, не привязанные к конкретному гнезду в календаре. В 2026 году эти праздники расположились особенно гармонично, охватывая сразу два месяца и задавая свой неповторимый ритм. Если вы уже строите планы на стык зимы и весны, самое время заглянуть в календарь и расставить ориентиры.

Все просто и понятно. Масленичная неделя в 2026 году стартует в понедельник, 16 февраля, и продлится до воскресенья, 22 февраля. Этот период – словно яркая вспышка перед долгим молчанием. Уже на следующий день, 23 февраля, наступает Великий пост – время тишины, размышлений и воздержания. Финальная точка – Пасха, которая в 2026 году приходится на воскресенье, 12 апреля. Получается своеобразный духовный марафон: неделя народных гуляний, семь недель строгости и – кульминация в виде светлого праздника Воскресения Христова.

Этот "календарный твист" объясняется древней традицией расчета даты Пасхи по лунно-солнечному календарю. Это первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после дня весеннего равноденствия (21 марта). Звучит как головоломка, но именно так было определено на Первом Вселенском соборе. Масленица (или Сырная седмица), в свою очередь, тесно связана с Пасхой, начинаясь ровно за 8 недель до Светлого Воскресения. Вот и вся математика "плавающего" графика.

Масленица: больше, чем просто блинный "Титаник"

Произнося "Масленица в 2026 году", не стоит ограничиваться представлением о горе блинов, возвышающейся над столом. Это целый ритуал проводов зимы и встречи весны. Каждый день недели насыщен своим смыслом: от "Встречи" в понедельник до "Прощеного воскресенья" в финале. Первые три дня еще допускается заниматься хозяйственными делами, а с четверга наступает "Широкая Масленица" – время народных гуляний, катания на санях и хороводов. Кульминацией становится обряд сжигания чучела Зимы, символизирующий очищение и обновление. А традиция просить прощения у близких в воскресенье – своеобразный мостик к серьезному периоду Великого поста.

От воздержания к воскресению: Великий пост и Пасха

Период между Масленицей и Пасхой – это не только гастрономические ограничения, но и время для духовного сосредоточения и самоанализа. Великий пост в 2026 году продлится с 23 февраля по 11 апреля. А затем наступит долгожданная Пасха. В ночь на 12 апреля (Пасха в 2026) совершаются торжественные богослужения, крестные ходы, звучит радостное приветствие "Христос воскресе!", и, конечно, происходит освящение куличей, творожных пасок и крашеных яиц. Яйцо – символ новой жизни, кулич – символ присутствия Господа, творожная пасха – символ Гроба Господня. Все эти атрибуты – не просто часть праздничного стола, а элементы многовековой символики.

Что в итоге?

Календарь на конец зимы и начало весны 2026 года выстроен вокруг двух ключевых событий: радостной масленичной недели и светлого праздника Пасхи. Между ними – период тишины и размышлений. Зная точные даты, можно грамотно спланировать блинные вечеринки, подготовку к Пасхе и, возможно, даже попробовать соблюдать пост. Важно помнить, что это не просто гастрономические события, а глубокие культурные и духовные явления, которые задают ритм целому сезону.

