Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 градусов без ухода и полива
- 11:25 2 февраля
- Иван Скоробогатов
Представьте знойное лето, когда большинство клумб поникли, словно уставшие путники. И вот, словно лучик солнца, появляется она – гайлардия. Этот стойкий многолетник, словно закаленный боец, не боится палящего солнца, не капризничает из-за отсутствия полива и год за годом украшает сад своими живописными цветами. Гайлардию не часто встретишь на дачных участках, а зря – она словно харизматичный солист, способна задать тон всей цветочной композиции.
В то время как многие садоводы по инерции сажают однолетние растения, требующие постоянного внимания, гайлардия становится все более популярной альтернативой. Этот многолетник не нужно сажать каждую весну, он лучше приспосабливается к сложным погодным условиям, а это особенно важно в зонах, где нет возможности для регулярного ухода, например, при создании осеннего цветника с многолетними растениями. Гайлардия органично вписывается в такие композиции и быстро становится самым ярким акцентом.
"Многолетники, устойчивые к засухе, особенно ценны для дачников, которые не могут часто поливать свои участки", – подчеркивает Ольга Семенова, опытный агроном и обозреватель Pravda.ru.
В чем секрет притягательности Гайлардии?
Ее соцветия похожи на крупные, лучистые ромашки, окрашенные в яркие оттенки желтого, оранжевого и красного. Гайлардия словно художник, смешавший на палитре самые солнечные краски. Такая жизнерадостная палитра делает растение заметным даже на фоне сочной зелени летнего сада. Она идеально подходит для миксбордеров и солнечных цветников, где важна выразительность без излишней сложности, как и в случае некоторых раннецветущих садовых культур. И что особенно ценно, гайлардия сохраняет свою декоративность даже в самые жаркие периоды.
Минимум хлопот, максимум красоты
Гайлардия, словно верблюд в мире растений, хорошо переносит засуху и не требует частого внесения удобрений. Она предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы, поэтому идеально подходит для участков, где другие цветы быстро теряют свою привлекательность. Такой подход все чаще используется при создании устойчивых цветников, не требующих сложной агротехники.
"Растения, способные расти на бедных почвах, помогают снизить нагрузку на окружающую среду и сократить использование удобрений", – отмечает Игорь Лыткин, почвовед и обозреватель Pravda.ru.
Гайлардия против "звезд" сада: кто кого?
В отличие от капризных однолетников, требующих ежегодной "перезагрузки" клумбы, гайлардия стойко переносит жару и цветет дольше, чем многие привычные нам цветы. По своей декоративности она ничуть не уступает популярным видам, но выигрывает за счет своей неприхотливости и надежности. Об этом сообщает NEWS.
Все "за" и "против" выращивания гайлардии
У этого многолетнего растения, как и у любого другого, есть свои особенности, которые важно учитывать заранее.
Преимущества гайлардии:
- Не боится жары и засухи – идеально для жаркого климата.
- Долго и обильно цветет – радует глаз с лета до осени.
- Не требует сложного ухода – подходит для занятых садоводов.
- Растет даже на бедных почвах – экономит ваши ресурсы.
Нюансы выращивания гайлардии:
- Любит солнечные места – не стоит сажать в тени.
- Не переносит застоя воды – необходимо обеспечить хороший дренаж.
Советы по выращиванию гайлардии:
- Выберите для нее солнечное место, где не скапливается вода после дождя.
- Подготовьте рыхлую, хорошо дренированную почву.
- Поливайте умеренно, только когда почва станет сухой на ощупь.
- Регулярно удаляйте увядшие соцветия, чтобы стимулировать новое цветение.
