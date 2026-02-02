"Я туда не вернусь": подруга 3 месяца проработала в Пятерочке, рассказала, почему оттуда люди сбегают и не хотят работать

История моей знакомой, вырвавшейся из этого "рая" спустя всего три месяца, открывает шокирующую правду. Она бежала, спасая здоровье и остатки самоуважения. "Никогда больше!" – до сих пор повторяет она, вспоминая свой опыт работы в этой сети.

Задумывались ли вы, проходя мимо полок с криво наклеенными ценниками в "Пятёрочке", почему кассиры выглядят такими измученными, а в зале вечно царит полумрак беспорядка? Это не случайность и не вина конкретного сотрудника. Это – система , которая выжимает все соки из своих работников.

Как просто попасть в "Пятёрочку"… и как сложно из неё выбраться

Первое, что удивило её – поразительная легкость трудоустройства. Никаких тебе многочасовых собеседований с каверзными вопросами, никаких сложных анкет и душных проверок. 20 минут с директором, беглый осмотр документов и медкнижки – и вот ты уже проходишь стажировку. Опыт работы в торговле, безусловно, сыграл свою роль, но, как оказалось, берут почти всех.

Стажировка… Звучит неплохо, правда? Только вот никто не предупреждает, что эти два дня – абсолютно неоплачиваемый труд. "Пятёрочка" щедро пользуется этой лазейкой, не гарантируя даже дальнейшего трудоустройства. Запомните: бесплатная работа – это уже первый тревожный звоночек!

Но это были только цветочки. Ягодки начались, когда моя знакомая столкнулась с запутанной и постоянно меняющейся системой скидок, акций и бонусных карт. Это был настоящий лабиринт акционных предложений, где даже бывалый покупатель мог легко запутаться. Представьте, каково новичку! Бесконечные споры и конфликты с покупателями становились нормой, а кассиры, не успевшие разобраться во всех нюансах, оказывались в роли крайних. Именно тогда, рассказывает моя подруга, она впервые почувствовала, что совершила огромную ошибку.

И вот еще один "приятный" сюрприз: абсолютно все сотрудники, за исключением уборщиц, обязаны работать на кассе. Это универсальный солдат – и выкладчик, и уборщик, и кассир, и грузчик в одном лице. Касса – сложный и непредсказуемый механизм, который то и дело "глючит", выдает ошибки и требует постоянного внимания. Не каждый выдержит этот "адский конвейер", и это становится главной причиной бешеной текучки кадров.

Рабочий день в "Пятёрочке": 14 часов ада за копейки

Представьте картину: небольшой магазин "у дома", в смене всего пять человек. И на эту пятерку возложена задача обеспечить дневную выручку в полмиллиона рублей! Это как пытаться наполнить океан чайной ложкой.

Сотрудники мечутся между кассой и выкладкой товара, словно белки в колесе. Нужно успеть убрать склад, вымыть полы (если, конечно, в штате вообще предусмотрена уборщица) и успеть принять товар, который привозят чуть ли не каждый час.

Разгрузка товара – отдельная песня. Это настоящий каторжный труд, способный лишить вас пары килограммов за одну смену. Штатного грузчика часто просто нет, либо он "заболел", "ушел в отпуск" или просто "задержался". И всю эту тяжелую работу взваливают на плечи продавцов, чаще всего – хрупких женщин.

Они таскают тяжеленные ящики с сахаром, консервами, водой, огромные сетки с картошкой, разбирают неподъемные паллеты. Из-за острой нехватки персонала в зале постоянно тесно и неудобно, а на кассе беснуются недовольные покупатели, возмущенные медлительностью и отсутствием ценников.

На такой работе нет времени даже присесть, не говоря уже о нормальном обеде. Обед – это строго регламентированные 10 минут в подсобке, чтобы наспех проглотить бутерброд и бежать обратно, на кассу, где уже закипает очередная пенсионерка.

В туалет тоже сходить некогда. Но даже если удаётся выкроить минутку, в спину слышишь негодующие крики покупателей с просьбой достать что-то с верхней полки. Со временем злость покупателей перестает трогать, организм отключается, и становится наплевать на всё. Просто работаешь, как робот, стараясь не сойти с ума.

Весь день на ногах, к вечеру ноги гудят так, что хочется просто лечь и не двигаться. Но присесть нельзя – можно получить выговор или штраф. Здесь ценится не забота о сотрудниках, а беспрекословное выполнение плана.

И вишенка на торте – периодическая инвентаризация, в которой участвуют все сотрудники. Обычно это происходит ночью, чтобы не закрывать магазин и не терять драгоценную выручку. Представьте себе: после 14 часов на ногах считать каждую банку горошка под пристальным взглядом начальства.

Отношения с руководством и оплата труда: лотерея

Подруге повезло с директором магазина – это была адекватная и справедливая женщина, которая работала наравне со всеми и помогала решать возникающие проблемы. Но это, скорее, исключение, чем правило.

Зарплата моей знакомой, работавшей по графику 2/2 по 12 (а фактически по 14) часов, составляла 30 000 – 34 000 рублей. Смена стоила 2000 рублей, плюс мизерная надбавка за ночные часы.

Учитывая колоссальный объем работы и выполняемые функции (кассир, грузчик, уборщик), зарплата просто смехотворная. За каждую из этих должностей по отдельности должны платить хотя бы по 30 000 рублей, а не 30 000 за все вместе.

Почему подруга сбежала? Из-за непосильного труда и постоянного стресса. За три месяца у неё дважды были "прострелы" в пояснице, приходилось работать на уколах, потому что больничный давали максимум на два дня. Плюс постоянные конфликты с покупателями, многие из которых приходили в пьяном виде и пытались что-нибудь украсть.

В результате такой "заботы" о сотрудниках в "Пятёрочке" работают студенты без опыта, те, кого больше никуда не берут, мигранты и люди, которым срочно нужны деньги. Как только появляется возможность – они увольняются.

Мнение эксперта

Описанная ситуация в "Пятёрочке" – это, к сожалению, типичная проблема многих крупных сетевых магазинов. Руководство экономит на персонале, создавая невыносимые условия труда. Это приводит к выгоранию, текучке кадров и низкому качеству обслуживания.

И самое главное: помните, что ваши права как сотрудника защищены законом. Вы имеете право на достойную оплату труда и охрану здоровья. Не бойтесь отстаивать свои права и ищите работу в компаниях, которые действительно ценят своих сотрудников. Ведь если работник счастлив, то и покупатель доволен. И наоборот.

