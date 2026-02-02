Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку - на Масленицу смело берите по 4 пачки

Фото из архива "Про Города"

Поход за мукой в магазин может показаться рутиной, но именно этот выбор предопределяет успех будущих кулинарных шедевров или, напротив, обидные провалы. От типа помола, содержания белка и других нюансов зависит не только вкус и текстура теста, но и уверенность в том, что ваши фирменные блины или ароматный домашний хлеб принесут радость всей семье. Росконтроль провел масштабную экспертизу пяти популярных марок муки, результаты которой оказались небезынтересными, словно в музыкальной партитуре, где каждая нота играет свою роль. Главное – безопасность: все образцы с гордостью выдержали строгий экзамен на отсутствие вредных веществ. Ни пестицидов, ни тяжелых металлов, ни каких-либо посторонних включений эксперты не обнаружили. Это повод для радости и уверенности в том, что выбранный продукт не навредит здоровью. Однако, как известно, безопасность – это лишь фундамент, на котором строится кулинарное мастерство. Производственные нюансы напрямую влияют на свойства теста и конечный результат.

Пшеничная мука высшего сорта от "Мелькомбината №3" продемонстрировала результат, соответствующий всем ожиданиям. Свежая, с безупречными органолептическими показателями, а содержание белка превзошло заявленное на этикетке на целых 32 процента! Такой "приятный бонус" порадует любого кулинара, ведь мука с высоким содержанием белка обеспечивает эластичность теста, что особенно важно для выпечки дрожжевого хлеба и воздушных пирогов. Это как надежный помощник на кухне, который никогда не подведет.