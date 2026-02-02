Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку - на Масленицу смело берите по 4 пачки

Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку - на Масленицу смело берите по 4 пачкиФото из архива "Про Города"

Поход за мукой в магазин может показаться рутиной, но именно этот выбор предопределяет успех будущих кулинарных шедевров или, напротив, обидные провалы. От типа помола, содержания белка и других нюансов зависит не только вкус и текстура теста, но и уверенность в том, что ваши фирменные блины или ароматный домашний хлеб принесут радость всей семье. Росконтроль провел масштабную экспертизу пяти популярных марок муки, результаты которой оказались небезынтересными, словно в музыкальной партитуре, где каждая нота играет свою роль.

Главное – безопасность: все образцы с гордостью выдержали строгий экзамен на отсутствие вредных веществ. Ни пестицидов, ни тяжелых металлов, ни каких-либо посторонних включений эксперты не обнаружили. Это повод для радости и уверенности в том, что выбранный продукт не навредит здоровью. Однако, как известно, безопасность – это лишь фундамент, на котором строится кулинарное мастерство. Производственные нюансы напрямую влияют на свойства теста и конечный результат.

Пшеничная мука высшего сорта от "Мелькомбината №3" продемонстрировала результат, соответствующий всем ожиданиям. Свежая, с безупречными органолептическими показателями, а содержание белка превзошло заявленное на этикетке на целых 32 процента! Такой "приятный бонус" порадует любого кулинара, ведь мука с высоким содержанием белка обеспечивает эластичность теста, что особенно важно для выпечки дрожжевого хлеба и воздушных пирогов. Это как надежный помощник на кухне, который никогда не подведет.

Блинные смеси показали себя несколько иначе. Мука "Каждый день" продемонстрировала хорошие органолептические свойства и соответствие всем нормативам, но ее зольность оказалась выше среднестатистической. Это говорит о том, что зерно было очищено не до конца. В итоге блины могут получиться чуть более темными, но при этом мука сохранит больше полезных элементов зерновой оболочки. Схожую картину показала "Сокольническая": отличный вкус и свежесть, но зольность также выше привычного показателя. Это, скорее, типичная черта блинных смесей, чем производственный дефект.

Makfa выделилась на общем фоне высоким содержанием белка – более 15 процентов! – и минимальной влажностью. Такая мука способствует формированию плотного, "сильного" теста, которое прекрасно ведет себя на сковороде и не растекается. При этом ее оттенок может быть несколько темнее, что обусловлено составом и степенью очистки зерна. Примерно в том же ключе проявила себя и блинная мука "С. Пудовъ": безопасная, свежая, но с повышенной зольностью, что является общей характеристикой специализированных смесей для блинов и оладий.

Ключевой вывод прост и, безусловно, успокаивает: "плохой" муки в этом исследовании не обнаружилось. Разница заключается не в качестве как таковом, а в целевом назначении. Для выпечки хлеба и воздушных пирогов лучше отдать предпочтение пшеничной муке высшего сорта с высоким содержанием белка. Для блинов и панкейков подойдет любая из протестированных смесей, даже если готовое тесто будет иметь не идеально белый цвет. Если же для вас принципиальна белоснежность выпечки, стоит воздержаться от приобретения специализированных блинных смесей и сделать выбор в пользу муки высшего сорта без каких-либо добавок.

Финал этой истории таков: вся проверенная мука безопасна. Остается только определить ваши кулинарные предпочтения и выбрать продукт, ориентируясь на свои цели. Это как выбирать кисти для рисования: для каждого стиля живописи нужна своя кисть.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+