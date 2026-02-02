Какая блинная мука попала в "белый" список Росконтроля: эти марки прошли проверку - на Масленицу смело берите по 4 пачки
- 07:15 2 февраля
- Иван Скоробогатов
Поход за мукой в магазин может показаться рутиной, но именно этот выбор предопределяет успех будущих кулинарных шедевров или, напротив, обидные провалы. От типа помола, содержания белка и других нюансов зависит не только вкус и текстура теста, но и уверенность в том, что ваши фирменные блины или ароматный домашний хлеб принесут радость всей семье. Росконтроль провел масштабную экспертизу пяти популярных марок муки, результаты которой оказались небезынтересными, словно в музыкальной партитуре, где каждая нота играет свою роль.
Главное – безопасность: все образцы с гордостью выдержали строгий экзамен на отсутствие вредных веществ. Ни пестицидов, ни тяжелых металлов, ни каких-либо посторонних включений эксперты не обнаружили. Это повод для радости и уверенности в том, что выбранный продукт не навредит здоровью. Однако, как известно, безопасность – это лишь фундамент, на котором строится кулинарное мастерство. Производственные нюансы напрямую влияют на свойства теста и конечный результат.
Пшеничная мука высшего сорта от "Мелькомбината №3" продемонстрировала результат, соответствующий всем ожиданиям. Свежая, с безупречными органолептическими показателями, а содержание белка превзошло заявленное на этикетке на целых 32 процента! Такой "приятный бонус" порадует любого кулинара, ведь мука с высоким содержанием белка обеспечивает эластичность теста, что особенно важно для выпечки дрожжевого хлеба и воздушных пирогов. Это как надежный помощник на кухне, который никогда не подведет.
Блинные смеси показали себя несколько иначе. Мука "Каждый день" продемонстрировала хорошие органолептические свойства и соответствие всем нормативам, но ее зольность оказалась выше среднестатистической. Это говорит о том, что зерно было очищено не до конца. В итоге блины могут получиться чуть более темными, но при этом мука сохранит больше полезных элементов зерновой оболочки. Схожую картину показала "Сокольническая": отличный вкус и свежесть, но зольность также выше привычного показателя. Это, скорее, типичная черта блинных смесей, чем производственный дефект.
Makfa выделилась на общем фоне высоким содержанием белка – более 15 процентов! – и минимальной влажностью. Такая мука способствует формированию плотного, "сильного" теста, которое прекрасно ведет себя на сковороде и не растекается. При этом ее оттенок может быть несколько темнее, что обусловлено составом и степенью очистки зерна. Примерно в том же ключе проявила себя и блинная мука "С. Пудовъ": безопасная, свежая, но с повышенной зольностью, что является общей характеристикой специализированных смесей для блинов и оладий.
Ключевой вывод прост и, безусловно, успокаивает: "плохой" муки в этом исследовании не обнаружилось. Разница заключается не в качестве как таковом, а в целевом назначении. Для выпечки хлеба и воздушных пирогов лучше отдать предпочтение пшеничной муке высшего сорта с высоким содержанием белка. Для блинов и панкейков подойдет любая из протестированных смесей, даже если готовое тесто будет иметь не идеально белый цвет. Если же для вас принципиальна белоснежность выпечки, стоит воздержаться от приобретения специализированных блинных смесей и сделать выбор в пользу муки высшего сорта без каких-либо добавок.
Финал этой истории таков: вся проверенная мука безопасна. Остается только определить ваши кулинарные предпочтения и выбрать продукт, ориентируясь на свои цели. Это как выбирать кисти для рисования: для каждого стиля живописи нужна своя кисть.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей