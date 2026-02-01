Логотип новостного портала Прогород
Беру кефир и варенье и ставлю в духовку: без лишних хлопот готовлю пирог

Беру кефир и варенье и ставлю в духовку: без лишних хлопот готовлю пирог

Этот пирог – настоящая палочка-выручалочка, кулинарный экспресс, недаром получивший прозвище "студенческий". Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его незаменимым союзником, когда душа жаждет чего-нибудь домашнего к чаю, но времени на сложные кулинарные этюды катастрофически не хватает. Словно найденный на чердаке бабушкин рецепт, он дарит тепло и уют без лишних хлопот.

Ингредиенты тщательно подобраны таким образом, чтобы результат всегда был на высоте: тесто получается нежным, слегка влажным и совсем не приторным. Предлагаю вашему вниманию проверенный временем рецепт.

Ингредиенты:

  • Кефир – 1 стакан, как ласковое прикосновение летнего утра, для нежности и легкости.
  • Варенье – 1 стакан, словно солнечный концентрат летних воспоминаний, источник сладости и аромата. Подойдет любое варенье, но особенно интересно получается с вишневым или смородиновым.
  • Яйца – 2 штуки, как капли росы на траве, чтобы связать ингредиенты воедино и придать пирогу золотистый оттенок.
  • Растительное масло – 100 мл, для придания тесту нежной, бархатистой текстуры. Лучше выбирать масло без запаха, чтобы не перебивать аромат варенья.
  • Мука – 2 стакана, основа основ, фундамент нашего кулинарного шедевра.
  • Разрыхлитель – 10 г, секретный ингредиент воздушного и пышного пирога, словно волшебная пыльца.

Приготовление:

  1. В просторной миске соедините теплый кефир и варенье – дайте им время "подружиться", образуя однородную сладкую компанию. Венчиком или вилкой тщательно перемешайте их до однородности.
  2. Добавьте яйца и растительное масло без запаха, и снова перемешайте – пусть все ингредиенты "познакомятся" друг с другом. Добейтесь однородной консистенции, но не переусердствуйте.
  3. Просейте муку вместе с разрыхлителем прямо в миску с жидкими ингредиентами – словно посыпаете всё легкой пудрой. Аккуратно, без резких движений, вмешайте мучную смесь в жидкую основу. Здесь важна деликатность: перемешивайте недолго, лишь до тех пор, пока тесто не станет гладким, без комочков – как шелк.
  4. Перелейте готовое тесто в силиконовую или смазанную маслом форму диаметром около 23 см. Если используете обычную форму, ее также можно присыпать небольшим количеством муки.
  5. Отправьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут. Время пролетит незаметно, а восхитительный аромат домашней выпечки наполнит ваш дом теплом и уютом, словно окутывая заботой. Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой: если она выходит из середины сухой – пирог готов покорять сердца.
  6. Дайте готовому пирогу полностью остыть прямо в форме – словно даете ему время "прийти в себя" после жаркой духовки. После этого аккуратно извлеките пирог из формы.
  7. Посыпьте остывший пирог сахарной пудрой – словно легким первым снегом покрываете его. Нарежьте на аккуратные порционные кусочки и подавайте к столу.

Наслаждайтесь каждым кусочком этого простого, но такого душевного пирога! Он идеально сочетается с чашкой ароматного чая, стаканом прохладного молока или даже шариком ванильного мороженого. Этот пирог – не просто десерт, это частичка тепла и заботы, которую вы дарите себе и своим близким.

