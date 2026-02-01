Беру кефир и варенье и ставлю в духовку: без лишних хлопот готовлю пирог

Этот пирог – настоящая палочка-выручалочка, кулинарный экспресс, недаром получивший прозвище "студенческий". Простота приготовления и доступность ингредиентов делают его незаменимым союзником, когда душа жаждет чего-нибудь домашнего к чаю, но времени на сложные кулинарные этюды катастрофически не хватает. Словно найденный на чердаке бабушкин рецепт, он дарит тепло и уют без лишних хлопот.

Ингредиенты тщательно подобраны таким образом, чтобы результат всегда был на высоте: тесто получается нежным, слегка влажным и совсем не приторным. Предлагаю вашему вниманию проверенный временем рецепт.