Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша

Дискуссия о превосходстве морской или речной рыбы в рационе не утихает. Многие считают морские дары априори полезнее, но ключевой фактор – не водоем, а условия обитания рыбы. Дикая или фермерская – вот где скрыт главный секрет. Разберемся, какую рыбу выбрать, чтобы получить максимум пользы.

Рыба – настоящий кладезь полезных элементов, "суперпродукт" во всем своем великолепии. Витамины, йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, легкоусвояемый белок – это лишь малая часть ее богатств. Витамины A, E, D, минералы (кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний) делают ее незаменимой для здоровья суставов, поддержания когнитивных функций и общего укрепления организма. Она способствует омоложению клеток, стимулирует репродуктивную функцию и даже помогает снизить уровень холестерина.

Морская рыба славится высоким содержанием ценных жирных кислот, в то время как речная может похвастаться большим количеством белка и железа. Следует учитывать, что морская рыба, прежде чем попасть на прилавок, часто подвергается многократной заморозке, что снижает ее полезные свойства.

Речная рыба также может быть небезупречна из-за загрязнения рек. Моря и океаны тоже не идеальны, но основная концентрация вредных веществ наблюдается в прибрежных зонах. Промысел рыбы обычно ведется вдали от берегов, на глубоководье, где вода чище.

Рыба, выращенная в искусственных условиях, будь то морская или речная, имеет иные свойства. Для ускорения роста и улучшения внешнего вида ей часто добавляют стимуляторы, красители, антибиотики и гормоны. Поэтому так важно знать, какие виды рыб чаще всего выращиваются на фермах.

ТОП-7 рыбных "фермеров"

Зная, какие виды рыб чаще всего разводят в неволе, можно уберечься от уловок маркетологов:

Осетровые (все виды): икра и мясо осетра всегда в цене. Лососевые: форель и лосось. Яркий цвет мяса и быстрый рост – результат искусственных добавок. Сибас: вылов сибаса в дикой природе запрещен. Сазаны, карпы, толстолобики: хорошо растут в искусственных водоемах. Морепродукты: мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы – частые гости ферм. Тиляпия и пангасиус: быстро набирают вес, но могут обрабатываться гормонами роста.

Дикая рыба рулит!

Диетологи единодушны во мнении, что самая полезная рыба – та, что выросла в естественных условиях, вне зависимости от места обитания.

Дальневосточный лосось: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. В их рационе – фитопланктон и криль, богатые антиоксидантом астаксантином и жирными кислотами омега. Треска: диетическая рыба, особенно полезна печень – источник рыбьего жира. Минтай: родственник трески, источник йода и легкоусвояемого белка. Сайра: не выращивается в неволе, богата витаминами и жирными кислотами омега. Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка. Скумбрия: не выращивается в неволе, сохраняет преимущества дикой рыбы. Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период. Другие виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.

Из речной рыбы лучшим выбором будут щука и окунь. Из морепродуктов стоит отдать предпочтение кальмарам, так как их искусственное выращивание пока не освоено. Важно избегать филе кальмаров, обработанного химическими веществами.

Как распознать "дикарку"?

У дикой рыбы, как правило, крупные плавники и неравномерный цвет мяса. Важно помнить о недобросовестных продавцах, которые могут обрабатывать рыбу химическими веществами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.

При выборе рыбы нужно обращать внимание на ее происхождение и условия выращивания. Только так можно получить максимум пользы.

Не менее важна и сезонность. В определенные периоды года рыба обладает наилучшими вкусовыми качествами и максимальной пользой. Обращайте внимание на запах рыбы, он всегда должен быть свежим и приятным, без посторонних оттенков.

