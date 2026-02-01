Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три простых правила - готовлю только так

Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три простых правила - готовлю только такfreepik

Квашеная капуста – это не просто острая закуска из банки. Это кулинарное наследие, которое передается из поколения в поколение, как бабушкин сундук с сокровищами. Чтобы приготовить капусту, достойную семейного обеда, с идеальным балансом вкуса и хруста, важен дотошный подход к ингредиентам и знание нескольких ключевых моментов.

Три столпа идеальной квашеной капусты:

1. Выбор "капустной аристократии"

Чтобы капуста получилась по-настоящему восхитительной, выбирать стоит поздние сорта: "Агрессор", "Московская поздняя" или "Слава". Эти сорта – словно сливки капустного общества. Они сочные, хрустящие и сохраняют свои вкусовые качества даже после долгого брожения. Они созданы, чтобы стать основой этой исконно русской закуски.

2. Соль – душа капусты

Для засолки используйте только крупную соль, без каких-либо добавок. На килограмм капусты нужно около 20 граммов соли. Это как секретная формула, передаваемая из рук в руки опытными кулинарами. Некоторые добавляют немного сахара, но это нужно делать с осторожностью: слишком много сахара может спровоцировать нежелательную слизь, нарушив хрупкий баланс вкуса.

3. Верные спутники: морковь и аромат специй

Поздние, плотные сорта моркови идеально дополняют капусту, как давние друзья. Важно не переборщить: не более 50 граммов на килограмм капусты, чтобы процесс ферментации шел как надо. Оживить вкус капусты помогут специи: семена укропа и тмина. Одной чайной ложки каждой специи на килограмм капусты будет достаточно, чтобы та заиграла новыми красками. Специи – это словно приправы, придающие блюду изюминку.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+