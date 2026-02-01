Купила в Пятерочке замороженные супы "Том-ям" и "Гороховый" от "Главсупа" — что внутри, как на вкус и качество - мой отзыв

"Главсуп" – бренд уже знакомый. Раньше видела в "Пятерочке" только их борщ и солянку, про которые даже как-то писала. И вот, вижу новобранцев: "Том Ям ПРЕМИУМ" в трех вариациях – грибной, с креветками и с курицей. А рядом застенчиво примостился "Гороховый с копченостями". Цена вопроса, конечно, разная. "Том Ям", ожидаемо, самый дорогой, но любопытство взяло верх. В кафе-то за такое блюдо цену заломят похлеще!

Знаете, иногда даже самые ярые кулинары сдаются под натиском бешеного ритма жизни. Я, например, с моими разъездами и катастрофической нехваткой времени, порой иду на поклон к замороженным полуфабрикатам. Кафе в нашем городке – тема отдельного грустного рассказа, да и ценник там порой кусается. А дома… ну, бывает, вдохновение дремлет, да и сил после работы – кот наплакал. Уверена, я не одинока в этих кулинарных метаниях. Поэтому, мои изыскания в мире замороженных супов, возможно, кому-то пригодятся.

В общем, контейнеры у них разные, как и объемы. Решила начать с горохового, как раз подоспел обеденный перерыв. Начнем с изучения упаковки и её содержимого.

Производитель, словно заведенный, твердит про микроволновку. Увы, этого чуда техники у меня нет, поэтому разогреваем "по старинке" – в ковшике на плите.

Состав прилагаю, чтобы можно было лицезреть парад "Е-шек". Особое внимание на сервелат, который величают "копченостями" и щедро сдобрили добавками.

Контейнер привычный, как у борща и солянки, – небольшой, но вполне достаточно. Замороженный суп – будто белоснежный сугроб. Домашний гороховый, обычно, кремообразный и желтый, так как варится из желтого гороха. А здесь – белое царство.

После разогрева удивление только усилилось. Колбаса больше напоминала вареную. И цвет супа подтвердил мои догадки: в основе – белый горох.

Сервелат отправился в мусорку, а остальное – съела. Вполне съедобно для такого гороха. Можно покупать иногда на обед. Добавила укроп и немного майонеза – почти как домашний.

Вспомнился студенческий период, когда варили супы с копченой колбасой вместо мяса. Вкус, хорошо знакомый с тех времен.

В целом, гороховый суп вполне адекватный, можно брать время от времени. Но самое интересное ждет меня впереди…

Ода "Том Яму": осторожный подход к остроте

Признаюсь, было страшновато его пробовать. Слишком остро! После недавней операции пришлось надолго забыть об остром и жареном. Пару месяцев назад попробовала жареные блинчики (даже отзыв писала), и ощущения были не самые приятные. Поэтому долго думала: есть "Том Ям" или нет… Может, мужу отдать?

Но видимо, организм, соскучившийся по огню, взял верх. Я не выдержала и разогрела суп, когда муж был на работе. Сначала – описание.

Производитель снова настаивает на микроволновке, но я, как обычно, выбираю плиту. Состав прилагаю. В нем есть все: загустители, ароматизаторы, усилители вкуса и консерванты. Полный набор "прелестей" современной пищевой промышленности.

Замороженный "Том Ям" в контейнере выглядит так:

Контейнер большой, даже закралась мысль, что не осилю. Целых 360 мл! Выложила в ковшик, добавила немного воды на дно для равномерного прогрева. После разогрева выложила гущу в тарелку, чтобы продемонстрировать состав. Мяса и грибов достаточно, а креветка всего одна. В целом – стандартный набор, как в любом кафе.

В общем, я это все съела до последней ложки! Для меня – много, но я справилась, видимо, сказалась тоска по острому.

Знаете, если бы не съела, не узнала бы, что ничего не случится! Ничего не болело, последствий не было, хотя бульон достаточно острый. Это дало надежду, что постепенно смогу вернуться к нормальному питанию.

А суп оказался очень вкусным, понравился! Первый контейнер попробовала пару дней назад, а сегодня, пожалуй, пойду за вторым. Хочется верить, что его ещё не разобрали.

