На ночь смешиваем ряженку и сметану: утром получаем сыр "Филадельфия" — готовится, пока вы отдыхаете

В преддверии праздников хочется удивить близких не только богатым столом, но и изысканными блюдами. Предлагаю создать деликатес, достойный лучших ресторанов, используя самые доступные продукты, которые наверняка найдутся в вашем холодильнике. Ряженка, сметана и немного ароматной зелени – вот основа для домашней версии знаменитого сливочного сыра "Филадельфия". Этот нежный, шелковистый сыр станет идеальным дополнением к бутербродам, канапе, или украсит праздничную сырную тарелку, приковывая взгляды и восхищая своим вкусом.

Представьте, как ваши гости будут приятно удивлены, узнав, что этот изысканный деликатес создан вашими руками из таких простых и привычных продуктов.