Подмешала 2 ложки в воду, и герань — просто «живчик»: цветоносы выдает букетами — кустик наряднее с каждым днем

Комнатная пеларгония, в народе любовно именуемая геранью, — истинное украшение дома. Ее яркие цветы и ароматные листья способны преобразить любой интерьер, привнося в него частичку лета и природной свежести. Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы ее герань благоухала, цвела обильно и поражала своим здоровым, ухоженным видом. Бывает, что герань, несмотря на заботу и внимание, отказывается радовать пышным цветением. В этом случае на помощь придет натуральное удобрение, к которому эти цветы проявляют особую благосклонность. Секрет прост — загляните на свою кухню.

Агроном и опытный цветовод Ксения Давыдова поделилась ценным секретом: мощную подкормку для герани можно приготовить из обычных картофельных очисток. Эта бесплатная, но при этом невероятно эффективная подкормка обогатит почву калием, фосфором, магнием и бором – элементами жизненно необходимыми для роста и развития цветка. Крахмал, содержащийся в картофельной кожуре, сделает почву более рыхлой и воздухопроницаемой, обеспечивая корням герани оптимальные условия для дыхания и роста.