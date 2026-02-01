В доме станет в 2 раза теплее – батарея будет шпарить во всю мощь: вот что надо сделать

Фото из архива "Про Города"

Неравномерный нагрев радиаторов отопления – знакомая ситуация для многих владельцев квартир и частных домов. Как правило, причина кроется в нарушении циркуляции теплоносителя. Если радиатор ощутимо холоднее в верхней части, почти наверняка система завоздушена. Это означает, что в отопительный контур попал воздух, создающий препятствие для нормального движения горячей воды. Представьте, будто в водопроводной трубе образовался воздушный пузырь, который не дает воде нормально течь. В этом случае достаточно выпустить воздух из радиатора, чтобы восстановить циркуляцию и вернуть тепло в помещение.

Однако, если холод ощущается в нижней части радиатора, ситуация может быть более серьезной. Вероятнее всего, причина кроется в скоплении осадка – ржавчины, накипи или известковых отложений. Эти отложения постепенно накапливаются внутри радиатора, сужая просвет для нормальной циркуляции горячей воды. Представьте, что кровеносные сосуды организма забиты холестериновыми бляшками – нормальный кровоток нарушается, и органы не получают достаточного питания. Точно так же происходит и с радиатором: забитый осадком, он не может эффективно обогревать помещение.