В доме станет в 2 раза теплее – батарея будет шпарить во всю мощь: вот что надо сделать
- 10:15 1 февраля
- Иван Скоробогатов
Неравномерный нагрев радиаторов отопления – знакомая ситуация для многих владельцев квартир и частных домов. Как правило, причина кроется в нарушении циркуляции теплоносителя.
Если радиатор ощутимо холоднее в верхней части, почти наверняка система завоздушена. Это означает, что в отопительный контур попал воздух, создающий препятствие для нормального движения горячей воды. Представьте, будто в водопроводной трубе образовался воздушный пузырь, который не дает воде нормально течь. В этом случае достаточно выпустить воздух из радиатора, чтобы восстановить циркуляцию и вернуть тепло в помещение.
Однако, если холод ощущается в нижней части радиатора, ситуация может быть более серьезной. Вероятнее всего, причина кроется в скоплении осадка – ржавчины, накипи или известковых отложений. Эти отложения постепенно накапливаются внутри радиатора, сужая просвет для нормальной циркуляции горячей воды. Представьте, что кровеносные сосуды организма забиты холестериновыми бляшками – нормальный кровоток нарушается, и органы не получают достаточного питания. Точно так же происходит и с радиатором: забитый осадком, он не может эффективно обогревать помещение.
В качестве первого шага можно попробовать использовать специальное средство для очистки радиаторов. Эти составы предназначены для растворения отложений и восстановления проходимости системы. Они добавляются непосредственно в воду, циркулирующую по отопительному контуру. Эффект от их применения можно сравнить с действием лекарства, "прочищающего" сосуды отопительной системы. Велика вероятность, что это позволит вернуть тепло в ваш дом.
Если же самостоятельная очистка радиатора не приносит желаемого результата, разумно обратиться к профессионалам. Вполне возможно, что радиатор сильно засорён известковыми отложениями или другими загрязнениями, которые требуют специализированной очистки или даже замены. В таких случаях, помощь квалифицированного специалиста станет наиболее эффективным решением проблемы.
