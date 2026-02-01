Попала на новый завоз в «Светофоре» – и заприметила 7 горячих находок для дома. Показываю фото и цены
- 07:05 1 февраля
- Иван Скоробогатов
Недавно я отправилась в "Светофор" на поиски интересных находок для дома. Мой взгляд сразу привлекла компактная модель обеденного стола размером 950×590×1150 мм. Он показался мне идеальным вариантом для небольшой кухни: не занимает много места, но при этом достаточно просторный для всей семьи. Представьте: уютные семейные завтраки за этим столом, где хватает места и для тарелок, и для душевных разговоров. Единственный минус – на сайте магазина нет его фотографии, так что пришлось полагаться на свое воображение и интуицию.
Рядом стоял комод с выдвижными ящиками, который тоже вызвал интерес. Но, к сожалению, ни на упаковке, ни на сайте не было изображений, чтобы оценить его внешний вид. Это немного похоже на покупку кота в мешке: сложно понять, впишется ли он в интерьер комнаты. Остается надеяться, что мои ожидания оправдаются.
Для ванной комнаты я присмотрела мягкий коврик с противоскользящей основой. Понравился дизайн и обещание производителя о быстрой сушке и устойчивости к линьке после стирки. Такой коврик – своего рода "спасательный круг" в ванной, обеспечивающий безопасность и комфорт для всей семьи.
Чтобы добавить ярких красок в гостиную, я выбрала ковер с печатным принтом. Представьте: сдержанный интерьер, который мгновенно преображается благодаря этому ковру, становясь более живым и интересным. Хорошо, что на сайте магазина был пример, который дал общее представление о том, как ковер будет смотреться в интерьере.
Для прихожей как нельзя кстати пришелся универсальный коврик ЭВА с сотами. Эти соты, словно крошечные пылесосы, собирают грязь и влагу, а сам коврик легко моется и вытряхивается. Особенно актуально для семей с детьми и домашними животными, которые часто приносят с улицы "сюрпризы".
И, наконец, я не удержалась и купила набор бокалов для шампанского. Изящные, с тонким профилем, они станут прекрасным дополнением к любому застолью. Эти бокалы – как маленькие "звездочки", добавляющие шарм даже обычному ужину и создающие атмосферу праздника.
