Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Попала на новый завоз в «Светофоре» – и заприметила 7 горячих находок для дома. Показываю фото и цены

Попала на новый завоз в «Светофоре» – и заприметила 7 горячих находок для дома. Показываю фото и ценыФото из архива "Про Города"

Недавно я отправилась в "Светофор" на поиски интересных находок для дома. Мой взгляд сразу привлекла компактная модель обеденного стола размером 950×590×1150 мм. Он показался мне идеальным вариантом для небольшой кухни: не занимает много места, но при этом достаточно просторный для всей семьи. Представьте: уютные семейные завтраки за этим столом, где хватает места и для тарелок, и для душевных разговоров. Единственный минус – на сайте магазина нет его фотографии, так что пришлось полагаться на свое воображение и интуицию.

Рядом стоял комод с выдвижными ящиками, который тоже вызвал интерес. Но, к сожалению, ни на упаковке, ни на сайте не было изображений, чтобы оценить его внешний вид. Это немного похоже на покупку кота в мешке: сложно понять, впишется ли он в интерьер комнаты. Остается надеяться, что мои ожидания оправдаются.

Для ванной комнаты я присмотрела мягкий коврик с противоскользящей основой. Понравился дизайн и обещание производителя о быстрой сушке и устойчивости к линьке после стирки. Такой коврик – своего рода "спасательный круг" в ванной, обеспечивающий безопасность и комфорт для всей семьи.

Чтобы добавить ярких красок в гостиную, я выбрала ковер с печатным принтом. Представьте: сдержанный интерьер, который мгновенно преображается благодаря этому ковру, становясь более живым и интересным. Хорошо, что на сайте магазина был пример, который дал общее представление о том, как ковер будет смотреться в интерьере.

Для прихожей как нельзя кстати пришелся универсальный коврик ЭВА с сотами. Эти соты, словно крошечные пылесосы, собирают грязь и влагу, а сам коврик легко моется и вытряхивается. Особенно актуально для семей с детьми и домашними животными, которые часто приносят с улицы "сюрпризы".

И, наконец, я не удержалась и купила набор бокалов для шампанского. Изящные, с тонким профилем, они станут прекрасным дополнением к любому застолью. Эти бокалы – как маленькие "звездочки", добавляющие шарм даже обычному ужину и создающие атмосферу праздника.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+