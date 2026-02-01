Попала на новый завоз в «Светофоре» – и заприметила 7 горячих находок для дома. Показываю фото и цены

Недавно я отправилась в "Светофор" на поиски интересных находок для дома. Мой взгляд сразу привлекла компактная модель обеденного стола размером 950×590×1150 мм. Он показался мне идеальным вариантом для небольшой кухни: не занимает много места, но при этом достаточно просторный для всей семьи. Представьте: уютные семейные завтраки за этим столом, где хватает места и для тарелок, и для душевных разговоров. Единственный минус – на сайте магазина нет его фотографии, так что пришлось полагаться на свое воображение и интуицию.

Рядом стоял комод с выдвижными ящиками, который тоже вызвал интерес. Но, к сожалению, ни на упаковке, ни на сайте не было изображений, чтобы оценить его внешний вид. Это немного похоже на покупку кота в мешке: сложно понять, впишется ли он в интерьер комнаты. Остается надеяться, что мои ожидания оправдаются.