Оставил права дома: выучите раз и на всю жизнь - как нужно действовать и что правильно говорить инспектору

Фото из архива "Про Города"

Представьте себя за рулем, увлеченно наслаждаясь дорогой, и вдруг: осознание – водительское удостоверение осталось на прикроватной тумбочке. Сердце начинает биться чаще, а в голове, словно кадры из плохого кино, всплывают негативные сценарии. Эта ситуация знакома практически каждому водителю. Однако, поддаваться панике – худший вариант. Сохраняйте хладнокровие и следуйте четкой инструкции, которая позволит минимизировать потери. С точки зрения закона, забытое водительское удостоверение – это административное правонарушение, аналогичное забытому дома паспорту перед международным перелетом. Согласно статье 12.3 КоАП РФ, часть 2, управление транспортным средством без необходимых документов влечет предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако не стоит упрощать ситуацию. Инспектор ДПС – это не просто "человек с бланком". В его обязанности входит проверка подлинности водительского удостоверения, его действительности и отсутствия лишения прав. Именно результаты этой проверки определят исход вашей встречи, подобно тому, как результаты медицинского осмотра предрешают судьбу призывника.

Первое и главное правило при встрече с инспектором: сохраняйте невозмутимость. Нервозность и суетливость всегда вызывают подозрения, как будто вы пытаетесь скрыть что-то важное. Активируйте аварийную сигнализацию и плавно остановитесь в разрешенном месте, заглушите двигатель, опустите стекло и вежливо поприветствуйте сотрудника. Никаких резких движений и ненужной спешки.