Новый курорт у моря открылся без виз и с прямым перелетом - дешевле ОАЭ, красивее Турции и пока без наплыва туристов

Фото из архива "Про Города"

Оманский курорт Салала открыл двери для российских путешественников благодаря прямому авиасообщению с Москвой. Первенец от Oman Air, взлетевший из Шереметьево, приземлился в Салале с полным комплектом пассажиров, возвестив о новой главе в географии отдыха. Это не просто еще одно направление на карте, а стратегический шаг навстречу экзотике. Салала, некогда известная лишь избранным, теперь находится на расстоянии прямого перелета от российской столицы. Салала – сердце провинции Дофар, оманская жемчужина, где сплетаются воедино природная красота, белоснежные пляжи и культурное богатство. Здесь не встретишь небоскребов, стремящихся ввысь, зато ощущается притяжение к нетронутой природе и размеренному течению жизни.

С октября по февраль климат в Салале благоволит к пляжному отдыху, предлагая мягкую погоду с температурой воздуха от 20 до 28 градусов Цельсия. Это период, когда можно сбежать от зимних морозов, не опасаясь изнуряющей жары.