Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Новый курорт у моря открылся без виз и с прямым перелетом - дешевле ОАЭ, красивее Турции и пока без наплыва туристов

Новый курорт у моря открылся без виз и с прямым перелетом - дешевле ОАЭ, красивее Турции и пока без наплыва туристовФото из архива "Про Города"

Оманский курорт Салала открыл двери для российских путешественников благодаря прямому авиасообщению с Москвой. Первенец от Oman Air, взлетевший из Шереметьево, приземлился в Салале с полным комплектом пассажиров, возвестив о новой главе в географии отдыха. Это не просто еще одно направление на карте, а стратегический шаг навстречу экзотике. Салала, некогда известная лишь избранным, теперь находится на расстоянии прямого перелета от российской столицы.

Салала – сердце провинции Дофар, оманская жемчужина, где сплетаются воедино природная красота, белоснежные пляжи и культурное богатство. Здесь не встретишь небоскребов, стремящихся ввысь, зато ощущается притяжение к нетронутой природе и размеренному течению жизни.

С октября по февраль климат в Салале благоволит к пляжному отдыху, предлагая мягкую погоду с температурой воздуха от 20 до 28 градусов Цельсия. Это период, когда можно сбежать от зимних морозов, не опасаясь изнуряющей жары.

Салала славится своими просторными пляжами, покрытыми белоснежным песком, и теплыми водами Аравийского моря, манящими к купанию, прогулкам и водным видам спорта. Пляжи Al Mughsail, Al Haffa и Al Baleed – самые известные среди туристов, пленяющие своей красотой и безмятежностью. Представьте себе картину: лазурное море, нежный песок под ногами и умиротворяющий шум волн – идеальное место для релаксации и восстановления сил.

Но Салала – это не только море. Ее окрестности – это калейдоскоп природных ландшафтов: живописные ущелья, сверкающие водопады и зеленые долины, утопающие в буйной растительности в период муссонов (Khareef). В это время года регион преображается в цветущий оазис, что является редкостью для Аравийского полуострова. Для ценителей активного отдыха Салала предлагает экскурсии в горы Джебель Самхан, посещение каньонов и уединенных природных зон, сафари по пустыне на внедорожниках и наблюдение за дикой природой.

Салала – город с богатым историческим наследием. Здесь можно посетить древние археологические парки, окунуться в атмосферу традиционных рынков и познакомиться с жизнью и ремеслами региона в местных музеях. Салала – родина бывшего султана Омана, а также важный центр сельского хозяйства, где благодаря уникальному климату выращивают разнообразные фрукты и кокосы.

Oman Air планирует расширение географии полетов из России, рассматривая возможность организации рейсов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Одновременно с этим в Салале активно развивается гостиничная инфраструктура: к 2027 году планируется открытие более десяти новых высококлассных отелей.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+