Новый курорт у моря открылся без виз и с прямым перелетом - дешевле ОАЭ, красивее Турции и пока без наплыва туристов
- 01:15 1 февраля
- Иван Скоробогатов
Оманский курорт Салала открыл двери для российских путешественников благодаря прямому авиасообщению с Москвой. Первенец от Oman Air, взлетевший из Шереметьево, приземлился в Салале с полным комплектом пассажиров, возвестив о новой главе в географии отдыха. Это не просто еще одно направление на карте, а стратегический шаг навстречу экзотике. Салала, некогда известная лишь избранным, теперь находится на расстоянии прямого перелета от российской столицы.
Салала – сердце провинции Дофар, оманская жемчужина, где сплетаются воедино природная красота, белоснежные пляжи и культурное богатство. Здесь не встретишь небоскребов, стремящихся ввысь, зато ощущается притяжение к нетронутой природе и размеренному течению жизни.
С октября по февраль климат в Салале благоволит к пляжному отдыху, предлагая мягкую погоду с температурой воздуха от 20 до 28 градусов Цельсия. Это период, когда можно сбежать от зимних морозов, не опасаясь изнуряющей жары.
Салала славится своими просторными пляжами, покрытыми белоснежным песком, и теплыми водами Аравийского моря, манящими к купанию, прогулкам и водным видам спорта. Пляжи Al Mughsail, Al Haffa и Al Baleed – самые известные среди туристов, пленяющие своей красотой и безмятежностью. Представьте себе картину: лазурное море, нежный песок под ногами и умиротворяющий шум волн – идеальное место для релаксации и восстановления сил.
Но Салала – это не только море. Ее окрестности – это калейдоскоп природных ландшафтов: живописные ущелья, сверкающие водопады и зеленые долины, утопающие в буйной растительности в период муссонов (Khareef). В это время года регион преображается в цветущий оазис, что является редкостью для Аравийского полуострова. Для ценителей активного отдыха Салала предлагает экскурсии в горы Джебель Самхан, посещение каньонов и уединенных природных зон, сафари по пустыне на внедорожниках и наблюдение за дикой природой.
Салала – город с богатым историческим наследием. Здесь можно посетить древние археологические парки, окунуться в атмосферу традиционных рынков и познакомиться с жизнью и ремеслами региона в местных музеях. Салала – родина бывшего султана Омана, а также важный центр сельского хозяйства, где благодаря уникальному климату выращивают разнообразные фрукты и кокосы.
Oman Air планирует расширение географии полетов из России, рассматривая возможность организации рейсов из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Сочи. Одновременно с этим в Салале активно развивается гостиничная инфраструктура: к 2027 году планируется открытие более десяти новых высококлассных отелей.
Ранее мы писали, что Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.
Читайте также:
- В США и Европе вытяжку на кухне не ставят: нашли вариант удобнее в 10 раз — эффективнее и дешевле
- Не сорта, а томатный завод: в любую погоду штампуют помидоры как заведенные – собираю гарантировано по ведру с куста
- Кладу сковороду в полиэтиленовый пакет, нагар отпадает сам и больше ничего не прилипает — поверхность сверкает как зеркало
- Ученые назвали самый правильный завтрак: не каша, не яйца и в 10 раз полезнее овощей