Нашёл идеальный вагон РЖД: в нем все купе одноместные — рассказываю о поездке, где можно спать и ехать в тишине и комфорте

Представьте себе уединенный кокон на колесах, где вы – единоличный хозяин времени и пространства. Забудьте о необходимости делить купе с попутчиком, о неловких приветствиях и случайных разговорах. Это не кадр из фантастического фильма, а реальность, доступная в вагоне особого типа СВ поезда «Экспресс», курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом. Не люкс за баснословные деньги, а вполне осязаемый комфорт в вагоне №3.

В чем же его эксклюзивность? В гарантированной приватности. Забудьте о "подселении" – здесь каждое купе изначально рассчитано на одного пассажира. Верхняя полка надежно зафиксирована, а в продаже всего одно место – нижнее. Это не просто широкое спальное место, а персональное мини-пространство площадью 83 см! К вашим услугам персональный шкаф для одежды, элегантный умывальник, спрятанный за лаконичной дверцей, и даже уютное кресло для отдыха. В дополнение – пара мягких подушек и качественные тапочки, создающие атмосферу не просто поездки, а путешествия в личном кабинете.

Поезд отправляется в путь ближе к полуночи – идеальное время для того, чтобы погрузиться в объятия Морфея. Прибытие – ранним утром, позволяя насладиться полноценным сном без суеты и спешки. Выключите свет прямо из своего купе, отгородившись от внешнего мира стеной тишины и покоя. Никакого шепота за перегородкой, никакого шуршания пакетов в предрассветный час. Лишь вы, ночь и мерный стук колес. Цена несколько выше, чем в обычном СВ? Безусловно. Но она включает в себя не только комфортное путешествие, но и вкусный завтрак на выбор – от воздушного омлета до сытных блинчиков с семгой. Более того, в стоимость входит доступ в бизнес-зал вокзала перед отправлением, о чем многие даже не подозревают.

Однако не обошлось и без «фирменного» колорита РЖД. Вентиляционные отверстия оказались предусмотрительно заткнуты кусками поролона. Зачем? Вероятно, чтобы пассажиры не страдали от коварных сквозняков. Парадокс: в современном вагоне, оснащенном системой климат-контроля, такая инициатива выглядит как минимум странно. Поролон, конечно, был извлечен незамедлительно, дабы не превратить купе в парную. Этот случай наглядно демонстрирует контраст между современными технологиями и устаревшими привычками.

Стоит ли этот вагон своих денег? Однозначно да – для тех, кто превыше всего ценит личное пространство и испытывает дискомфорт в дороге. Вы платите не только за билет, а за возможность отдохнуть от суеты, побыть наедине с мыслями, расслабиться и восстановить силы. В отличие от купейных вагонов этого же состава, здесь нет душа, а умывальник в купе – скорее приятный бонус, чем насущная необходимость. Но возможность ехать в тишине и комфорте, растянувшись на широком диване, нивелирует эти небольшие недостатки.

Этот уникальный вагон доказывает, что РЖД способна создавать по-настоящему удобные и востребованные продукты. Жаль только, что такие вагоны пока можно пересчитать по пальцам. И что идея с поролоном в вентиляции все еще жива в чьей-то голове.

