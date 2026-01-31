Нашёл идеальный вагон РЖД: в нем все купе одноместные — рассказываю о поездке, где можно спать и ехать в тишине и комфорте

Фото из архива "Про Города"

Представьте себе уединенный кокон на колесах, где вы – единоличный хозяин времени и пространства. Забудьте о необходимости делить купе с попутчиком, о неловких приветствиях и случайных разговорах. Это не кадр из фантастического фильма, а реальность, доступная в вагоне особого типа СВ поезда «Экспресс», курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом. Не люкс за баснословные деньги, а вполне осязаемый комфорт в вагоне №3. В чем же его эксклюзивность? В гарантированной приватности. Забудьте о "подселении" – здесь каждое купе изначально рассчитано на одного пассажира. Верхняя полка надежно зафиксирована, а в продаже всего одно место – нижнее. Это не просто широкое спальное место, а персональное мини-пространство площадью 83 см! К вашим услугам персональный шкаф для одежды, элегантный умывальник, спрятанный за лаконичной дверцей, и даже уютное кресло для отдыха. В дополнение – пара мягких подушек и качественные тапочки, создающие атмосферу не просто поездки, а путешествия в личном кабинете.

Поезд отправляется в путь ближе к полуночи – идеальное время для того, чтобы погрузиться в объятия Морфея. Прибытие – ранним утром, позволяя насладиться полноценным сном без суеты и спешки. Выключите свет прямо из своего купе, отгородившись от внешнего мира стеной тишины и покоя. Никакого шепота за перегородкой, никакого шуршания пакетов в предрассветный час. Лишь вы, ночь и мерный стук колес. Цена несколько выше, чем в обычном СВ? Безусловно. Но она включает в себя не только комфортное путешествие, но и вкусный завтрак на выбор – от воздушного омлета до сытных блинчиков с семгой. Более того, в стоимость входит доступ в бизнес-зал вокзала перед отправлением, о чем многие даже не подозревают.