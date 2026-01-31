3 бытовых электроприбора, которые нельзя выдергивать из розетки никогда — проблемы обеспечены
Привычка выдергивать вилку из розетки после использования электроприбора знакома многим. Кто-то делает это перед отпуском, кто-то – каждый вечер перед сном. Мотивы понятны: страх короткого замыкания, стремление сэкономить на электроэнергии. Однако, как и в любой привычке, здесь есть свои "но". Иногда чрезмерная осторожность может сыграть злую шутку.
Вопреки распространенному мнению, не все электроприборы "рады" внезапному обесточиванию. Портал "Белновости" выделил три устройства, для которых регулярное "отключение питания" чревато поломкой:
1. OLED-телевизоры: не злите пиксели!
OLED-телевизоры – это вершина технологий с экранами на органических светодиодах. Их секрет – в самосветящихся пикселях, которые требуют регулярного обновления. Этот процесс напоминает "зарядку" батарейки, чтобы обеспечить ее долгую и эффективную работу. Частое отключение от сети нарушает этот "график", что может привести к выгоранию экрана и другим неприятностям. Представьте, что вы внезапно выключаете работающий компьютер во время обновления системы – результат может быть плачевным.
2. Струйные принтеры: берегите печатающую головку!
Современные струйные принтеры – это сложные механизмы, требующие деликатного обращения. Выключение принтера кнопкой переводит его в специальный режим ожидания, во время которого печатающая головка занимает правильное положение. Это как "парковка" автомобиля в гараже, чтобы защитить его от непогоды. Если же сразу выдернуть вилку, принтер не успеет "запарковать" головку, что приведет к ее пересыханию и загрязнению. В результате при следующем включении принтер начнет цикл очистки, "съедая" драгоценные чернила. Это как пытаться завести машину с севшим аккумулятором – бесполезная трата энергии.
3. Wi-Fi роутеры: стабильность – залог успеха!
Современные Wi-Fi роутеры – это "сердце" нашей цифровой жизни, обеспечивающее бесперебойный доступ в интернет. Они спроектированы для непрерывной работы, подобно маяку, круглосуточно излучающему сигнал. Постоянное включение и отключение создает дополнительную нагрузку на устройство и может вызвать сбои в работе. Это похоже на постоянное переключение передач в автомобиле – износ неизбежен. Стабильная работа роутера – это залог быстрого и надежного интернета в вашем доме.
