Как правильно хранить колбасу в холодильнике - об этом обязана знать каждая хозяйка

Колбаса – это не просто закуска, это гастрономическое произведение, достойное уважения. Как фальшивая нота может испортить симфонию, так и ошибки хранения способны вмиг превратить деликатес в обыденность. Зачастую, увядающий вкус – не вина производителя, а результат небрежного отношения к колбасной "экосистеме".

Чтобы колбаса и дальше радовала вкусовые рецепторы, ей нужен персональный "хранитель". Обычные пакеты и заводская упаковка с этой миссией не справятся. Сразу после покупки устройте колбасе "детокс", создав микроклимат, в котором её вкусовые ноты раскроются во всей красе. Полиэтилен, подобно парнику, ускоряет вкусовой "апокалипсис". Это сравнимо с заточением в бане – исход очевиден.