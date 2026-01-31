Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и сейчас

В стародавние времена наши предки использовали соленую воду для мытья полов, веря, что этот ритуал помогает очистить энергетику дома. Соль также находила свое место под кроватью, словно молчаливый страж, оберегая сон от кошмаров и отпугивая темные силы.

Известный нумеролог Ирина Волкова предлагает взглянуть на соль под другим углом, раскрывая ее потенциал для привлечения благополучия в дом. По ее мнению, для защиты жилища от негативной энергии и нежелательных гостей достаточно небольшого количества соли, рассыпанной у порога. Соль, подобно магниту, притягивает и нейтрализует отрицательные вибрации, создавая вокруг дома защитный барьер. Рекомендуется еженедельно обновлять соляной оберег, избавляясь от старой соли в канализацию, словно отправляя весь негатив в небытие.