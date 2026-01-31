Не сало и не масло: На чём жарят яичницу опытные хозяйки — запомните раз и навсегда

Разогреваем привычную сковороду и вливаем на ее поверхность примерно полстакана горячего, наваристого мясного бульона. Подойдет любой бульон, главное – чтобы искры от температуры сыпались! Когда бульон начнет активно булькать, аккуратно разбиваем яйца прямо в кипящую стихию. Добавляем щепотку соли и свежемолотого перца по вкусу. Накрываем сковороду крышкой, словно куполком волшебства, и начинаем священнодействие под названием "яичница на пару". Время колдовства зависит от желаемой степени густоты желтка. Любите, чтобы он растекался нежным потоком? Тогда снимайте сковороду с огня чуть раньше, словно оберегая сокровище. Предпочитаете более плотную текстуру? Подержите яичницу под крышкой чуть дольше, давая желтку возможность дозреть до идеального состояния.

Вуаля! Кулинарное волшебство свершилось, и ваша яичница готова предстать перед восхищенными зрителями. Подавайте прямо со сковороды, чтобы аромат не успел улетучиться, или аккуратно переложите в тарелку, не забыв добавить немного бульона для усиления симфонии вкуса.