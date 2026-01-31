Наследство из ниоткуда: кто, по гороскопу Володиной, разбогатеет в 2026 году

Астролог Василиса Володина приоткрыла завесу тайны над финансовым будущим знаков зодиака в 2026 году. По ее прогнозам, грядущий год станет судьбоносным для многих, но особенно благосклонна фортуна будет к трем знакам, для которых активизируется сфера имущества, семьи и кармы. Речь идет не только о денежных суммах или квадратных метрах. Возможны варианты: ценные вещи, перспективный бизнес, выплаты по забытым долгам.

Первыми в списке счастливчиков оказались Тельцы. Их небесная покровительница Венера образует уникальный аспект с Плутоном и Сатурном, что запускает механизм кармических подарков и материальных вознаграждений. "Тельцы в 2026 году имеют все шансы получить неожиданную поддержку от родственников, включая решения по затянувшимся наследственным или имущественным вопросам", – сообщает астролог. Не исключена также передача бизнеса или доли в семейном деле, как символическое продолжение династии.

Для Скорпионов 2026 год станет временем завершения давно тянущихся дел. Юпитер, влиятельная планета, займет сильную позицию, что значительно повышает вероятность получения крупных финансовых бонусов, в том числе в виде наследства. Подобные события часто становятся следствием переосмысления прошлых связей или примирения с родственниками, подобно прощению в финале трогательной мелодрамы. "Скорпионы могут быть приятно удивлены, когда помощь и ресурсы придут от тех, от кого они меньше всего этого ждали", – отмечает Володина. Возможно, старый друг вспомнит о долге или дальний родственник оставит завещание в их пользу.

Рыбы: обновление через материальные блага

Замыкают тройку лидеров Рыбы. Для них 2026 год ознаменуется обновлением через материальные поступления. Возможны продажа старой недвижимости, возврат забытых долгов и, конечно, официальное оформление наследства. Особенно благоприятными станут месяцы с мая по август, когда активизируются связи с дальними родственниками, словно судьба сводит давно потерянные звенья одной цепи. Для многих Рыб это время не столько финансового обогащения, сколько эмоционального облегчения. Символическая передача ценностей укрепит их веру в справедливость и щедрость судьбы.

Василиса Володина подчеркивает, что подобные события неминуемо связаны с завершением старых жизненных этапов: уходом из жизни близких, переездами, семейными изменениями. Однако именно через эти трансформации приходит шанс изменить свое социальное и материальное положение в лучшую сторону, как Феникс, возрождающийся из пепла.

