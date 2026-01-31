«Лучше обойти стороной»: Роскачество проверило сосиски и дало четкий совет покупателям

Регулярные проверки продуктов в супермаркетах порой напоминают детективные расследования, и результаты не всегда радуют. В ходе очередного рейда Роскачество взяло на экспертизу популярные марки сосисок. Некоторые образцы вызвали у экспертов обоснованные опасения. Вместо паники и громких заявлений ведомство предлагает покупателям простой и эффективный инструмент – зоркий глаз и знание "врага в лицо".

В ходе лабораторных исследований сливочные сосиски "Атрус" привлекли внимание специалистов уже на этапе визуальной оценки. Цвет продукта оказался нехарактерным для качественного мясного изделия. Однако настоящая опасность таилась внутри: в образце были обнаружены сульфитредуцирующие клостридии. Появление этих микроорганизмов в готовом продукте питания строго запрещено действующими нормативами.

Что это означает для потребителя? Наличие клостридий, даже если они сами по себе не вызывают острого отравления, служит тревожным сигналом. Это явное свидетельство грубых нарушений технологического процесса или, что более вероятно, несоблюдения температурного режима при хранении и транспортировке. Возможно, на каком-то этапе (завод-склад-магазин) температурный режим был нарушен. А где есть одни условно-патогенные микроорганизмы, там создаются благоприятные условия для размножения более опасных бактерий.

Совет от профи: доверяйте своим чувствам

Роскачество рекомендует простое, но действенное правило: прежде чем положить сосиски в корзину, внимательно осмотрите их. Цвет продукта должен быть естественным и равномерным. Сероватые пятна, неестественный "пластиковый" оттенок или разводы – это признаки возможных технологических сбоев или истекающего срока годности.

Памятка для покупателя: как не прогадать у холодильника

Отчет Роскачества – не паника, а руководство к действию. Чтобы свести риски к минимуму, примите во внимание следующие советы:

Внимательно читайте состав. Чем короче и понятнее список ингредиентов, тем лучше. Обилие Е-добавок, заменителей, соевого белка и "аналогов молочного жира" говорит само за себя. Идеально, если мясо стоит на первом месте. Проверяйте условия хранения в магазине. Сосиски должны находиться в исправной холодильной витрине, а не лежать на обычной полке или в ящике у кассы. Если продукт выглядит подтаявшим или покрытым инеем, от покупки лучше отказаться. Осматривайте упаковку и продукт. Оболочка должна быть целой, без повреждений и липкого налета. Не стесняйтесь принюхаться – даже через упаковку можно уловить подозрительный запах.

Вывод: автоматизм – враг безопасности

В условиях современного ритма жизни мы часто не уделяем должного внимания выбору простых продуктов. Однако именно такая беспечность таит в себе риски. Внимательность и осведомленность – залог качественной покупки. Несколько лишних секунд у холодильника помогут избежать разочарования и сохранить хорошее настроение.

