Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Многолетники-трудяги цветут с июня по сентябрь: 3 неприхотливых красавчика для вашего сада

Многолетники-трудяги цветут с июня по сентябрь: 3 неприхотливых красавчика для вашего садаФото из архива "Про Города"

Представьте себе: теплый июньский вечер, вы сидите на веранде с чашкой чая, а вокруг – буйство красок и ароматов. Ваш сад пышно цветет, бабочки порхают над яркими соцветиями, а пчелы деловито жужжат, собирая нектар. И все это великолепие – результат минимальных усилий. Звучит как сказка? Отнюдь. Существуют растения, которые готовы взять на себя основную работу и радовать вас своим цветением без лишней суеты и хлопот.

Если вы мечтаете о саде, который выглядит как иллюстрация из журнала, но не хотите тратить все выходные на прополку, полив и подкормку, эта статья – для вас. Мы расскажем о трех неприхотливых многолетниках, которые превратят ваш участок в цветущий рай с июня по сентябрь, даже если вы – начинающий садовод.

Секрет неувядающей красоты: знакомимся с главными героями:

Эти растения – настоящие "рабочие лошадки" сада, готовые трудиться на ваше удовольствие, не требуя взамен особого внимания.

  1. Кентрантус красный, он же «Красотка Бетси»: яркий акцент на долгие годы. Этот многолетник – настоящая находка для тех, кто ценит стабильность и красоту. "Красотка Бетси" может без пересадки жить на одном месте до 7 лет, сохраняя свою декоративность год за годом. Представьте себе: однажды посадив это растение, вы на несколько лет забудете о необходимости пополнять цветочную коллекцию! Кентрантус вынослив: он выдерживает морозы до -23°C (хотя в регионах с суровыми зимами ему не помешает легкое укрытие из лапника), обожает солнце и засуху, а к почве не предъявляет никаких особых требований. Бонусом станет то, что его яркие соцветия привлекают в сад множество бабочек, создавая атмосферу живого праздника.
  2. Гаура Линдхеймера: невесомое облако нежности. Гауру часто называют "бабочковым кустом" из-за ее изящных цветков, которые словно парят в воздухе. Этот многолетник, как правило, выращивается как не слишком долговечное растение (обычно 3-4 года на одном месте), но его обильное и продолжительное цветение с лихвой компенсирует этот недостаток. Гаура переносит морозы до -18°C, поэтому в регионах с холодными зимами лучше позаботиться об укрытии или выращивать ее как однолетник. Эта изящная красавица цветет без перерыва в течение всего лета, радуя глаз своими нежными, как крылья бабочки, цветками, и прекрасно переносит жару и засуху. Так что даже в самые знойные дни ваш сад будет выглядеть свежим и ухоженным.
  3. Вербена бонарская: элегантная простота самосева. Вербена бонарская – это своего рода "свободный художник" в мире растений. Формально являясь многолетником, в средней полосе она чаще всего выращивается как однолетнее растение. Однако ее уникальная способность к самосеву позволяет ей эффектно возвращаться на клумбу год за годом без вашего прямого участия. Вербена обладает невысокой морозостойкостью (до -7°C), но благодаря легкости самосева она почти всегда "возвращается" на клумбу, так что вам не нужно будет тратить время и силы на ее повторную посадку. Цветет вербена бонарская с начала лета до поздней осени, создавая легкую и воздушную текстуру, которая придает саду особый шарм и элегантность.

Выбрав эти три замечательные растения, вы сможете создать красивый, цветущий сад, который будет радовать вас своим видом, и при этом не потребует от вас чрезмерных усилий. Теперь у вас будет больше времени на то, чтобы наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, а не на копание в земле.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+