Многолетники-трудяги цветут с июня по сентябрь: 3 неприхотливых красавчика для вашего сада

Представьте себе: теплый июньский вечер, вы сидите на веранде с чашкой чая, а вокруг – буйство красок и ароматов. Ваш сад пышно цветет, бабочки порхают над яркими соцветиями, а пчелы деловито жужжат, собирая нектар. И все это великолепие – результат минимальных усилий. Звучит как сказка? Отнюдь. Существуют растения, которые готовы взять на себя основную работу и радовать вас своим цветением без лишней суеты и хлопот.

Если вы мечтаете о саде, который выглядит как иллюстрация из журнала, но не хотите тратить все выходные на прополку, полив и подкормку, эта статья – для вас. Мы расскажем о трех неприхотливых многолетниках, которые превратят ваш участок в цветущий рай с июня по сентябрь, даже если вы – начинающий садовод.