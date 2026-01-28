Верховный суд разъяснил, лишат ли прав за наезд одним колесом на сплошную разметку

Фото из архива "ПроГорода"

Никто не мечтает о встрече со сплошной линией на дороге. Чаще это происходит неожиданно, из-за коварных ям, плотного трафика или непредсказуемых манёвров соседних автомобилей. Долгое время автомобилисты спорили о том, считать ли такой случай нарушением, достойным сурового наказания, или же проявить снисхождение к незадачливому водителю. Сплошная коварная: что будет, если на неё наехать?

Правила дорожного движения однозначны: пересекать сплошную линию нельзя. А вот касательно простого наезда на неё формулировки законов долгое время оставались туманными. Эту неясность и прояснил Верховный суд, расставив все точки над "i". Важна не сама встреча с линией, а её задача на дороге. Если разметка делит полосы, движущиеся в одном направлении, то случайный наезд не рассматривается как серьёзное нарушение.