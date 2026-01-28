Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Верховный суд разъяснил, лишат ли прав за наезд одним колесом на сплошную разметку

Верховный суд разъяснил, лишат ли прав за наезд одним колесом на сплошную разметкуФото из архива "ПроГорода"

Никто не мечтает о встрече со сплошной линией на дороге. Чаще это происходит неожиданно, из-за коварных ям, плотного трафика или непредсказуемых манёвров соседних автомобилей. Долгое время автомобилисты спорили о том, считать ли такой случай нарушением, достойным сурового наказания, или же проявить снисхождение к незадачливому водителю.

Сплошная коварная: что будет, если на неё наехать?

Правила дорожного движения однозначны: пересекать сплошную линию нельзя. А вот касательно простого наезда на неё формулировки законов долгое время оставались туманными. Эту неясность и прояснил Верховный суд, расставив все точки над "i". Важна не сама встреча с линией, а её задача на дороге. Если разметка делит полосы, движущиеся в одном направлении, то случайный наезд не рассматривается как серьёзное нарушение.

Совсем иная ситуация возникает, когда сплошная выступает в роли барьера между вашим потоком и встречным движением. Здесь уже не имеет значения, одинарная это линия или двойная, словно крепостная стена. Даже мимолётное касание колесом может стоить водителю штрафа в размере 7500 рублей или даже лишения прав на срок от четырёх до шести месяцев. В этой ситуации вы, пусть и частично, оказываетесь на полосе встречного движения, где даже небольшое отклонение может привести к катастрофе. Вы пересекаете Рубикон.

В своде правил нет специального пункта, посвящённого "наезду на сплошную". Этим объясняется убеждённость некоторых водителей в своей безнаказанности. Но в действительности всё решается на основании общих правил. Суды и инспекторы трактуют подобные действия как нарушение требований дорожной разметки. Это значит, что даже за кажущуюся незначительной оплошность можно понести реальное наказание – от денежного взыскания до потери водительского удостоверения, как ключа от свободы передвижения.

Но закон всё же даёт водителю шанс избежать строгого наказания. В КоАП предусмотрена возможность в тех случаях, когда нарушение, по сути, есть, но наказывать человека не за что. Суд может воспользоваться статьёй 2.9 и ограничиться устным предупреждением. Это особенно актуально, если причиной наезда стали объективные обстоятельства: объезд глубокой ямы, возникшее внезапно препятствие или резкий манёвр соседней машины, словно перестроение истребителя. Причём такое решение может быть принято не только на основании протокола инспектора, но и в отношении штрафов, зафиксированных автоматическими камерами, пишет портал njcar.ru.

Ранее мы писали, что  Не свинина и не курица: из этого мяса получается максимально насыщенный, вкусный холодец - теперь готовлю только так и Сайра: неприметная супер-рыба богатая белком и доступна каждому.

Читайте также:

...

Популярное

Последние новости

    Мы в социальных сетях

    Сетевое издание www.pg11.ru
    Учредитель: ООО "Город 11"
    Главный редактор: Ламбринаки А.В.
    Адрес: 167000, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
    тел. редакции: 8(922)088-04-58, +7 (908) 710-08-37 Электронная почта редакции: press@pg11.ru.
    тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
    progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)

    Вся информация, размещенная на данном сайте, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения правообладателя.

    Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

    «На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)».  Политика конфиденциальности и обработки персональных данных пользователей

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения тем и соблюдения законодательства РФ и РК. На сайте не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, а равно унижение человеческого достоинства, размещение ссылок не по теме. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по запросу в надзорные и правоохранительные органы.
    16+