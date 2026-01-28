Верховный суд разъяснил, лишат ли прав за наезд одним колесом на сплошную разметку
Никто не мечтает о встрече со сплошной линией на дороге. Чаще это происходит неожиданно, из-за коварных ям, плотного трафика или непредсказуемых манёвров соседних автомобилей. Долгое время автомобилисты спорили о том, считать ли такой случай нарушением, достойным сурового наказания, или же проявить снисхождение к незадачливому водителю.
Сплошная коварная: что будет, если на неё наехать?
Правила дорожного движения однозначны: пересекать сплошную линию нельзя. А вот касательно простого наезда на неё формулировки законов долгое время оставались туманными. Эту неясность и прояснил Верховный суд, расставив все точки над "i". Важна не сама встреча с линией, а её задача на дороге. Если разметка делит полосы, движущиеся в одном направлении, то случайный наезд не рассматривается как серьёзное нарушение.
Совсем иная ситуация возникает, когда сплошная выступает в роли барьера между вашим потоком и встречным движением. Здесь уже не имеет значения, одинарная это линия или двойная, словно крепостная стена. Даже мимолётное касание колесом может стоить водителю штрафа в размере 7500 рублей или даже лишения прав на срок от четырёх до шести месяцев. В этой ситуации вы, пусть и частично, оказываетесь на полосе встречного движения, где даже небольшое отклонение может привести к катастрофе. Вы пересекаете Рубикон.
В своде правил нет специального пункта, посвящённого "наезду на сплошную". Этим объясняется убеждённость некоторых водителей в своей безнаказанности. Но в действительности всё решается на основании общих правил. Суды и инспекторы трактуют подобные действия как нарушение требований дорожной разметки. Это значит, что даже за кажущуюся незначительной оплошность можно понести реальное наказание – от денежного взыскания до потери водительского удостоверения, как ключа от свободы передвижения.
Но закон всё же даёт водителю шанс избежать строгого наказания. В КоАП предусмотрена возможность в тех случаях, когда нарушение, по сути, есть, но наказывать человека не за что. Суд может воспользоваться статьёй 2.9 и ограничиться устным предупреждением. Это особенно актуально, если причиной наезда стали объективные обстоятельства: объезд глубокой ямы, возникшее внезапно препятствие или резкий манёвр соседней машины, словно перестроение истребителя. Причём такое решение может быть принято не только на основании протокола инспектора, но и в отношении штрафов, зафиксированных автоматическими камерами, пишет портал njcar.ru.
