Все для Дня влюблённых за 500 рублей: моя корзина из Fix Price - что купить в подарок, на ужин и для дома, чтобы не разориться

В Fix Price я частый гость – это место, где можно найти удивительное сочетание цены и пользы. Сразу у входа, словно гостеприимные хозяева, встречают сезонные новинки. Сейчас это очаровательная коллекция, посвященная Дню святого Валентина: открытки, декор, а особенно трогательные кружки с лапками, мягкие подушки-обнимашки и банки в форме сердец. Они словно шепчут о любви и нежности.

Что же стоит внимания в Fix Price? Вот мой личный рейтинг отделов, основанный на опыте и практичности:

Канцелярские товары: мой творческий уголок.

Это без сомнения мой фаворит. Здесь можно найти все для творчества, учебы и детского сада: мелки, пластилин, ручки, фломастеры, тетради, альбомы, краски, ножницы, клей. Ассортимент впечатляет своим разнообразием и постоянным наличием товаров. Это как волшебная лавка, где рождаются идеи и воплощаются в жизнь самые смелые проекты.

Книги: сокровищница знаний (особенно для детей).

Этот отдел всегда привлекает мое внимание. Здесь можно найти отличный выбор детской литературы, причем по очень привлекательным ценам. Ассортимент постоянно обновляется, предлагая все новые и новые произведения. Это как портал в мир сказок и приключений, где каждая книга – это новое путешествие. Для себя, признаюсь, редко удается найти что-то интересное, но для детской библиотеки – это настоящее сокровище.

Продукты питания: гастрономические открытия.

Этот отдел занимает особое место в моем рейтинге. Здесь можно найти вкусные напитки, чай, кофе, азиатские продукты, молочные продукты, сладости и снеки. Многие товары выгодно приобретать именно здесь, а некоторые и вовсе можно найти только в Fix Price. Это как гастрономический тур по разным странам и культурам, не выходя из магазина.

Одежда: базовые вещи для повседневной жизни.

Этот отдел – настоящий спаситель для тех, кто ищет простые и функциональные вещи: носки, колготки, нижнее белье. Все остальное я обычно обхожу стороной, но для базовых нужд этот отдел просто незаменим. Это как надежный фундамент гардероба, на котором строится любой образ.

Товары для уборки и кухни: помощники в хозяйстве.

Здесь я периодически закупаюсь необходимыми вещами: губки, тряпки, пакеты для мусора, фольга, бумага для запекания. Все, что нужно для поддержания чистоты и порядка в доме, можно найти в этом отделе. Это как арсенал для борьбы с беспорядком и создания уюта.

Отделы, которые посещаю реже:

  • Косметика и бытовая химия: выбор здесь большой, но я предпочитаю совершать покупки в других магазинах. Однако иногда беру средства для уборки или одноразовые бритвы.
  • Декор и товары для дома: я не большой любитель мелких вещиц-пылесборников. Но иногда попадаются полезные находки: корзины для организации, текстиль, посуда.
  • Товары для праздников: Этот отдел особенно полезен перед детским днем рождения, предлагая одноразовую посуду, шарики и колпачки.
  • Детские игрушки: Здесь нужно быть внимательным, так как много бесполезных безделушек, но иногда встречаются интересные экземпляры.
  • **«Всё по 35»: обычно обхожу стороной, так как там часто лежит то, что никому не нужно.

Секреты экономии: приложение – мой верный помощник.

У магазина есть удобное мобильное приложение с бесплатной скидочной картой, которое открывает дополнительные возможности для экономии.

  • Кэшбэк 20%: Каждый месяц можно выбрать 3 категории товаров (а если есть дети от 3 лет – больше), на которые будет начисляться кэшбэк баллами.
  • Списание баллов: Накопленные баллы можно потратить на следующие покупки, делая их еще более выгодными.
  • Промокоды: Магазин регулярно раздает промокоды в приложении, которые дают дополнительные баллы или скидки.

Доставка: удобно, но с нюансами.

Доставка и самовывоз доступны при заказе от 500 рублей, который оформляется через приложение. Но есть один важный нюанс: нельзя выбрать конкретный цвет, рисунок или книгу – это делает сборщик. Бывает, что нужного товара нет в наличии, хотя в приложении он отображается. Поэтому я предпочитаю лично посещать магазин, чтобы самостоятельно выбирать товары.

В итоге, Fix Price – это мой надежный помощник в вопросах экономии и практичных покупок. Большой выбор товаров, привлекательные цены, регулярные новинки и система лояльности, которая действительно приносит пользу – вот что делает этот магазин таким привлекательным. Это как найти сундук с сокровищами, где можно отыскать все необходимое для комфортной жизни по доступной цене.

