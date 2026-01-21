Вы сразу влюбитесь: новая коллекция посуды в «Фикс Прайсе», которую я уже несу домой - делюсь самыми удачными покупками

Заглянула в Fix Price и не смогла устоять перед новым поступлением посуды. Глаз сразу зацепился за свежую коллекцию в матовых пастельных тонах: нежно-розовый, легкий мятный и мягкий бежево-желтый. Цвета настолько спокойные и притягательные, что сразу захотелось преобразить всю кухню, задав ей новое настроение.

Пастельная коллекция: изысканность по доступной цене

Вся серия выглядит гармонично и продумано. В нее входят разнообразные предметы, каждый из которых может стать украшением стола и кухни: