7 вещей и предметов в доме, которые почему-то не принято стирать — а зря

7 вещей и предметов в доме, которые почему-то не принято стирать — а зряФото из архива "Про Города"

Даже опытные хозяйки, чьи дома сверкают чистотой, иногда не замечают предметы, которые годами медленно, но верно, превращаются в рассадники пыли, грязи и бактерий. И парадокс в том, что многие из этих "грязнуль" прекрасно переносят стирку, но по досадной оплошности остаются без должного внимания. Давайте же выведем этих невидимок на чистую воду.

Подушки: не только наволочки

Разумеется, о необходимости еженедельной стирки наволочек знает каждая хозяйка. Но речь идет о самих подушках, тех самых, что впитывают пот, слюну и частички кожи, создавая благоприятную среду для пылевых клещей и прочих нежелательных "соседей". К счастью, многие современные подушки вполне пригодны для стирки в стиральной машине. Главное – внимательно изучить этикетку от производителя, выбрать мягкое моющее средство (например, детское мыло) и установить режим деликатной стирки. А вот сушить подушки лучше всего на свежем воздухе, под лучами солнца, которое является отличным природным дезинфектором. Эксперты рекомендуют проводить такую "генеральную чистку" подушек раз в квартал, хотя бы раз в полгода.

Многоразовые сумки: гигиена превыше всего

В век борьбы за экологию полиэтиленовые пакеты все чаще уступают место многоразовым тканевым сумкам. Но, увы, немногие задумываются о том, что эти экологичные помощники тоже нуждаются в регулярной стирке. Вспомните, сколько раз вы клали в них овощи прямо с грядки, протекающие пакеты с мясом или пролитый сок. Все это оставляет следы, становящиеся питательной средой для бактерий. Стирайте многоразовые сумки в холодной воде, используя обычное моющее средство. А после стирки тщательно просушите их на свежем воздухе, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Мягкие игрушки: друзья, требующие ухода

Мягкие игрушки – верные спутники детских забав, но со временем они неизбежно покрываются слоем пыли, пятнами от еды и другими загрязнениями. Особенно если ребенок не расстается с любимым плюшевым мишкой ни днем, ни ночью. К счастью, большинство качественных игрушек можно стирать в стиральной машине. Просто поместите игрушку в специальный сетчатый мешочек или наволочку, чтобы защитить ее от повреждений, выберите режим щадящей стирки и добавьте немного мягкого моющего средства. Сушите игрушки на свежем воздухе или в сушильной машине на низкой температуре.

Спортивные сумки: поле битвы с бактериями

Спортивные сумки, словно солдаты, выдерживают суровые будни, но часто остаются без внимания. В них хранятся потная спортивная одежда, влажные полотенца и грязная обувь, что создает идеальную среду для размножения бактерий и грибков. Поэтому спортивную сумку нужно стирать регулярно. Внимательно изучите этикетку, чтобы убедиться, что сумка выдержит машинную стирку. Если стирка разрешена, используйте мягкое моющее средство и деликатный режим. Если же сумка вызывает сомнения, протрите ее мыльным раствором и обработайте дезинфицирующими салфетками, тщательно высушив перед использованием.

Коврики для ванной: постоянная угроза плесени

Коврики для ванной постоянно находятся во влажной среде, что делает их идеальным местом для размножения плесени и бактерий. Стирайте их в стиральной машине каждые две недели, используя мягкое моющее средство, теплую воду и щадящий режим. Если коврик начал неприятно пахнуть, добавьте чашку пищевой соды во время стирки. Не используйте отбеливатель или кондиционер для белья, так как они могут повредить материал коврика.

Чехлы и накидки для мягкой мебели: залог чистоты и свежести

На диванах и креслах мы сидим в уличной одежде, едим, пьем кофе, а домашние животные оставляют свою шерсть. Чтобы поддерживать чистоту и гигиену, покрывала, накидки и чехлы для мягкой мебели необходимо стирать регулярно. Выбирайте прохладную воду, мягкое моющее средство и деликатный режим стирки.

Вместо заключения

Не стоит переживать, если какие-то из этих предметов выпали из поля вашего зрения. Главное – знать о необходимости ухаживать за ними и вовремя принимать меры. И не забывайте о поверхностях, которые невозможно постирать – пульты, чехлы смартфонов и дверные ручки. Регулярно протирайте их антибактериальными салфетками. Помните, чистота – залог здоровья и хорошего настроения!

